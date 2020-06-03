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Стрельба в Броварах: суд избрал меру пресечения еще 10 подозреваемым

Стрельба в Броварах: суд избрал меру пресечения еще 10 подозреваемым
23:39 Ср, 3 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Нацполиция

Новости Украины:Суд арестовал еще 10 фигурантов дела о стрельбе в Броварах.

Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения еще десяти фигурантам дела о перестрелке в Броварах.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"По состоянию на 19:00 столичный суд избрал меру пресечения четырем лицам в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога. Одному фигуранту перестрелки - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 630 тысяч 300 гривень, еще одному - круглосуточный домашний арест. По состоянию на 21:00 суд избрал меру пресечения еще 4 лицам, в том числе организатору по прозвищу "Журавль" или "Веха", избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога ", - говорится в сообщении.

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В полиции сообщили, что 2 июня во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция Киевщины задержала еще 13 участников вооруженного конфликта в Броварах, которые "выступили" со стороны местных перевозчиков.

В настоящее время всем задержанным мужчинам объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Также 12 лицам объявлено подозрение в покушении на умышленное убийство (ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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Как сообщалось, утром 29 мая во жилом квартале Броваров Киевской области произошла перестрелка между двумя группировками из-за перераспределения потока пассажирских перевозок. По состоянию на 31 мая было объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство) 23 лицам. 1 июня 20 фигурантам дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога.

2 июня суд избрал меры еще трем фигурантам уголовного производства по факту стрельбы в Броварах.

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Суд, Стрельба, Бровары, Нацполиция.
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