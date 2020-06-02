"Крестному отцу контрабанды" запретили покидать Одесскую область

Новости Украины:Антикоррупционный суд возложил обязанности на Альперина.

Высший антикоррупционный суд возложил обязанности на одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в деле касательно коррупционных схем на таможне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"ВАКС возложил обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 194 УПК Украины, на одесского бизнесмена, которого подозревают в организации растаможивания импортируемых товаров по заниженным ценам. Их выполнение обеспечено залогом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение принял следователь судья Высшего антикоррупционного суда. Он частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и положил на подозреваемого обязанности: являться по первому вызову; не отлучаться из Одессы и Одесской области без разрешения; сообщать об изменении места жительства и/или работы; воздерживаться от общения про обстоятельства производства с кем-либо, кроме детективов, прокуроров и своих адвокатов, а также сдать на хранение документы, позволяющие выезд за границу.

Срок действия обязанностей — до 2 августа включительно.

Так, по версии следствия, одесский бизнесмен организовал схему, к которой были привлечены чиновники ГФС и таможни, по растаможиванию импортируемых товаров. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Как ранее сообщалось, Высший антикоррупционный суд не продлил действие обязанностей возложенных на одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в деле по схемам на таможне, поскольку Апелляционная палата ВАКС изменила ему меру пресечения.

Также сообщалось, что Высший антикоррупционный суд снял электронный браслет и отменил обязанности возложенные на одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в деле по схемам на таможне.

Как сообщалось, Апелляционная плата Высшего антикоррупционного суда стянула в доход государства более 35 млн грн из одесского "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина. Также суд и палата увеличила размер залога до 76,6 млн грн, то есть Альперину нужно было доплатить еще 41,6 млн грн.