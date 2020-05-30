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В Чехии будут судить двух жителей, воевавших за боевиков на Донбассе

В Чехии будут судить двух жителей, воевавших за боевиков на Донбассе
23:39 Сб, 30 Май 2020 Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира:11 мая прокуратура подала в Краевой суд в городе Ческе Будеевице обвинения против гражданина Чехии.

Прокурор Праги Марек Бодлак сообщил о выдвижении обвинения гражданину Чехии и гражданину Беларуси, постоянно проживающему в Чехии, по ст. 311 Уголовного кодекса "трористичний акт" за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе. Обоим грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Об этом написал в Facebook посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

По информации Радио Свобода, 11 мая прокуратура подала в Краевой суд в городе Ческе Будеевице обвинения против гражданина Чехии в связи с его участием в вооруженном конфликте на востоке Украины в рядах подразделений сепаратистов на рубеже 2015-2016 годов.

27 мая похожие обвинения подали в Городской суд в Праге против гражданина Беларуси с правом постоянного проживания в Чехии в связи с его неоднократным участием в том же конфликте в 2014-2016 годах. Наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Чехии, составляет от 12 до 20 лет лишения свободы.

В обоих случаях речь идет об обвинении в преступлении, которое Уголовный кодекс Чехии определяет как "террористическое нападение".

По информации чешского агентства ČTK, приведенные статьи обвинения и их пункты, согласно Уголовному кодексу Чехии, действующего по состоянию на начало 2017 года, означают, что обоих мужчин обвиняют в преступной деятельности в составе организованной группы. А "террористическое нападение", по этому кодексу, - это действие, совершенное против Чехии или международной организации - но при этом чешское право предоставляет защиту от террористических действий и другим.

По данным Радио Свобода, на Донбассе в рядах российских гибридных сил побывали уже десятки граждан Чехии, где достаточно сильно работает российская и пророссийская пропаганда и дезинформация, и некоторые из них уже были приговорены к уголовной ответственности за терроризм.

Напомним, боевики на Донбассе продолжают наращивать боевую подготовку.

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Прокуратура, Чехия, Суд, Донбасс.
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