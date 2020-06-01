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Бывшему замминистра Грымчаку объявили обвинительный акт

Бывшему замминистра Грымчаку объявили обвинительный акт
21:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Высшем антикоррупционном суде во время рассмотрения дела в отношении экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий прокурор САП объявил обвинительный акт.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

«1 июня 2020 года в Высшем антикоррупционном суде состоялось первое заседание по рассмотрению по существу обвинительного акта по делу об обвинении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его «помощника» в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 («мошенничество») ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 («подстрекательство к оконченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение») Уголовного кодекса Украины. На заседании прокурором САП объявлено краткое изложение обвинительного акта», - говорится в сообщении.

Также во время заседания и сторона обвинения, и сторона защиты выступили со вступительными речами. Как уточняется, прокурор САП также заявил гражданский иск по делу относительно возмещения убытков, которые были нанесены в результате совершения этого преступления.

Следующее заседание по делу назначено на 13:00 12 июня 2020 года.

Как сообщалось, 22 мая САП направила в ВАКС дело в отношении экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его так называемого "помощника", которых обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

Как установило следствие, адвокат, представитель интересов частного общества во время общения и предоставления консультаций по правовым вопросам заместителю министра по вопросам ВОТ, рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве, которые в соответствии с законом «Об охране культурного наследия» относятся к памятникам культурного наследия.

Узнав об этом, заместитель министра предложил свои «услуги» по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере 1 млн долл.

Как заверил экс-чиновник, эта сумма якобы должна была быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры, Министерство юстиции, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие.

В процессе реализации этой коррупционной схемы у топ-чиновника появился повод реализовать еще одну. Дело в том, что представитель упомянутого ООО сообщил бывшему заместителю министра о другой проблеме, связанной с рассмотрением гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в пользу общества.

В ответ заместитель министра по вопросам ВОТ сообщил, что за 100 тыс. долл. вознаграждения, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения. По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы тот повлиял на председателя Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда.

В дальнейшем сумму неправомерной выгоды уменьшили до 80 тыс. долл. После получения первой ее части, в сумме 50 тыс. долл., заместитель министра и его «помощник» распределили средства между собой.

14 августа 2019 года бывший топ-чиновник получил от представителя общества часть средств из обусловленного 1 млн долл. - 450 тыс. долл. - за якобы решение земельного вопроса и второй транш - 30 тыс. долл. - за разрешение вопроса с судебной веткой власти.

Сразу после получения этих средств заместителя министра по вопросам ВОТ и его «помощника», привлеченного к реализации коррупционной схемы, задержали.

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Суд, Юрий Грымчак, Высший антикоррупционный суд, Дело Грымчака.
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