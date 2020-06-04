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Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине

Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
23:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:На Полтавщине мужчина облил бензином и поджег бывшую жену в магазине, женщина погибла.

Сегодня в Кременчуге Полтавской области бывший муж поджег продавщицу магазина бытовой техники "Фея" и заперся с ней в магазине.

Как сообщил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский, женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

"По предварительной версии следствия, 4 мая, около 16 часов, бывший муж жертвы пришел в магазин декоративной косметики и бытовой химии, где она работала продавцом, закрылся изнутри, облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Прохожие сразу о происшествии сообщили в полицию. На место прибыли наряды патрульной полиции и спецподразделение "ТОР", а также спецназовцы батальона особого назначения полиции области, следственно-оперативная группа, спасатели и медики. На момент прибытия экстренных служб огонь уже охватил значительную площадь магазина. Полицейские и сотрудники ГСЧС деблокировали горящее помещение магазина и ликвидировали пожар. К сожалению, женщина получила телесные повреждения несовместимые с жизнью и скончалась на месте", – заявил Иван Выговский.

На месте происшествия сотрудник охранной фирмы Андрей, который с напарником первым приехал на вызов, рассказал подробности ужасного убийства.

"Через стекло я увидел, как внутри мужчина бьет женщину. Мы пытались взломать замок на решетке, но потом я увидел как он начинает обливать ее бензином. После чего начали срывать замок всем, чем только можно. Тогда же я увидел, как он поджег грелку, после этого раздался взрыв – нас с напарником отбросило. Далее же мы сразу взяли с машины огнетушители и пытались хоть как-то затушить пожар, но безуспешно. Лично я выбивал дверь, я видел ее глаза перед смертью, но не мог помочь", – рассказал сотрудник охранной фирмы.

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Сейчас сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 2 пункта 5 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Обстоятельства и мотивы преступления выясняет следствие.

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Убийство, Кременчуг, Полтавская область, Нацполиция.
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