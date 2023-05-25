Суд поставив крапку у справі вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика на Київщині: покарання сміховинне

Суд також зобов’язав Приходька виплатити батькові та матері хлопчика по 400 тисяч гривень компенсації

Суд визнав екс-поліцейського Івана Приходька винним у ненавмисному вбивстві 5-річного мешканця Переяслава на Київщині Кирила Тлявова. Йому дали 4 роки ув’язнення, 3,5 з яких він уже відсидів у СІЗО.

Про це повідомила журналістка Ганна Мамонова із зали суду.

Із зали суду Приходько пішов додому, бо до набуття чинності вироку він перебуватиме на нічному арешті. Його визнали винним за статтею 263 Кримінального кодексу України (Носіння, зберігання, придбання, передача або збут вогнепальної зброї) та за статтею 119 ККУ (Вбивство з необережності). Захист має 30 днів на апеляцію.

Крім того, суд зобов’язав Приходька виплатити батькові та матері хлопчика за 400 тисяч гривень компенсації. Позов на компенсацію для бабусі суд відхилив.

Водночас суд виправдав інших фігурантів цієї справи – Дмитра Кривошея та Станіслава Петровця – їх звинувачували у хуліганстві. Володимира Петровця визнано винним за статтею 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю. Суд засудив його до 4 років ув’язнення, але замінив умовним строком на 2 роки.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року в Переяславі четверо нетверезих чоловіків, двоє з яких – Іван Приходько та Володимир Петровець – служили у патрульній поліції, розважалися стріляниною з вогнепальної зброї по банках у дворі будинку. Одна з куль зрикошетила і важко поранила 5-річного Кирила Тлявова, який грав у дворі сусіднього будинку. За кілька днів хлопчик помер, а чоловіків затримали.

Як раніше повідомляв "Телеграф", провівши 3,5 років у СІЗО Іван Приходько вийшов звідти у грудні 2022 року. Ініціатором його визволення виступила прокуратура, виконуючи рішення Європейського суду з прав людини.