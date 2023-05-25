Суд поставил точку в деле убийства полицейскими 5-летнего мальчика на Киевщине: наказание смехотворное

Суд также обязал Приходько выплатить отцу и матери мальчика по 400 тысяч гривен компенсации

Суд признал экс-полицейского Ивана Приходько виновным в непреднамеренном убийстве 5-летнего жителя Переяслава на Киевщине Кирилла Тлявова. Ему дали 4 года заключения, 3,5 из которых он уже отсидел в СИЗО.

Об этом сообщила журналистка Анна Мамонова из зала суда.

Из зала суда Приходько пошел домой, так как до вступления приговора в действие он будет находиться на ночном аресте. Его признали виновным по статье 263 Уголовного кодекса Украины (Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия) и по статье 119 УКУ (Убийство по неосторожности). У защиты есть 30 дней на апелляцию.

Кроме того, суд обязал Приходько выплатить отцу и матери мальчика по 400 тысяч гривен компенсации. Иск на компенсацию для бабушки суд отклонил.

В то же время, суд оправдал других фигурантов этого дела — Дмитрия Кривошея и Станислава Петровца – их обвиняли в хулиганстве. Владимир Петровец признан виновным по статье 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием. Суд приговорил его к 4 годам заключения, но заменил условным сроком на 2 года.

Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе четверо нетрезвых мужчин, двое из которых – Иван Приходько и Владимир Петровец – служили в патрульной полиции, развлекались стрельбой из огнестрельного оружия по банкам во дворе дома. Одна из пуль срикошетила и тяжело ранила игравшего во дворе соседнего дома 5-летнего Кирилла Тлявова. Через несколько дней мальчик умер, а мужчин задержали.

Как ранее сообщал "Телеграф", проведя 3,5 лет в СИЗО Иван Приходько вышел оттуда в декабре 2022 года. Инициатором его освобождения выступила прокуратура, исполняя решение Европейского суда по правам человека.