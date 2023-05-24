Громкое ДТП с депутатом Киевсовета: суд принял решение по Арьевой

Депутатке запретили садиться за руль

Суд принял решение лишить водительских прав депутатку Киевского городского совета Ярину Арьеву, после того как она сбила человека на пешеходном переходе.

Как рассказала спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец в комментарии Украинской правде, решение было принято Шевченковским районным судом.

Отмечается, что судьи поддержали требование прокуратуры и постановил временно лишить Арьеву права водить транспортное средство на срок в два месяца.

На этот срок депутатка должна сдать свое водительское удостоверение следователю.

Стоит отметить, что инцидент произошел 22 ноября прошлого года. Утверждается, что Арьева находилась за рулем в состоянии наркотического опьянения, однако сама чиновница эти обвинения отрицает.

Такую же информацию сообщил и ее отец, нардеп Владимир Арьев, который сообщил, что у его дочери сразу же после ДТП взяли анализы и не нашли следов наркотиков или алкоголя. При этом он считает, что дело сфальсифицировано, однако повторную экспертизу провести невозможно, поскольку уже прошло полгода.

В прокуратуре же утверждают, что во время экспертизы все же были обнаружены следы наркотиков.