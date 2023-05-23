Громкое ДТП с депутатом под наркотиками в Киеве: виновница сделала неожиданное заявление

Депутат Киевсовета считает подозрение "спланированной дискредитацией"

Депутат Киевсовета Ярина Арьева, которую обвиняют в ДТП под действием наркотиков, рассказала свою версию произошедшего. Они признала, что наехала на пешехода, но заявила, что никаких наркотиков не употребляла.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук. По ее словам, информация о наркотиках может быть происками представителей московского патриархата.

Арьева признала, что совершила наезд на женщину-пешехода осенью прошлого года. Произошло это во время блекаута в столице. Женщина внезапно вышла на дорогу без световозвращающих элементов, и депутат не успела вовремя среагировать. Однако после аварии она помогала финансово пострадавшей.

"Пострадавшая женщина внезапно вышла на дорогу без световозвращающих элементов, я не успела среагировать. Хорошо, что ехала с разрешенной скоростью, что показала экспертиза. Моя семья сразу начала помогать этой женщине с лечением, чему есть все подтверждения. Мне очень жаль и я, как водитель, признаю свою вину. И мы сейчас с представителями пострадавшей женщины завершаем переговоры по этому делу", — написала Арьева.

Информацию о наркотических веществах, которые были обнаружены в ее крови, депутат опровергла. Она заявила, что экспертиза сразу после ДТП не показала ничего подобного, а спустя полгода в деле якобы внезапно появилась информация о наркотиках. Арьева связывает это с активным участием в протестах под Лаврой против московского патриархата.

"Я не употребялала никаких наркотиков. Экспертиза, сделанная после ДТП, ничего не обнаружила и у меня даже не забрали водительские прав. Вдруг через полгода следует экспертиза со следами наркотиков, которые я не употребляла. Через полгода! Я последние два месяца активно участвовала в акциях против УПЦ возле Лавры. Иерархи моспатриархата оказывают большое влияние на правоохранительные органы и это явно спланированная дискредитация", — заявила депутат Киевсовета.

Она отметила, что признает свою вину и на протяжении всего расследования активно сотрудничала со следствием. Также Арьева заявила, что не намерена нарушать процессуальные обязанности, но информация касательно наркотиков в ее крови — это ложь, настаивает депутат. Однако она не уточнила, будет ли подавать иск, чтобы оспорить обвинение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что экс-глава Верховного суда Всеволод Князев, которого поймали на многомиллионной взятке, не согласен с решением суда. Он заявил, что не препятствовал следствию и сам показал, где лежит взятка, поэтому содержать его под стражей "несправедливо".