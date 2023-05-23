Гучна ДТП із депутаткою під наркотиками у Києві: винуватця зробила несподівану заяву

Депутатка Київради вважає підозру "спланованою дискредитацією"

Депутатка Київради Ярина Ар’єва, яку звинувачують у ДТП під дією наркотиків, розповіла свою версію події. Вони визнали, що наїхали на пішохода, але заявили, що жодних наркотиків не вживала.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. За її словами, інформація про наркотики може бути підступами представників московського патріархату.

Ар’єва визнала, що здійснила наїзд на жінку-пішохода восени минулого року. Сталося це під час блекауту у столиці. Жінка раптово вийшла на дорогу без світлоповертаючих елементів і депутатка не встигла вчасно зреагувати. Однак після аварії вона допомагала фінансово постраждалій.

"Постраждала жінка раптово вийшла на дорогу без світлоповертаючих елементів, я не встигла зреагувати. Добре, що їхала з дозволеною швидкістю, що показала експертиза. Моя сім’я одразу почала допомагати цій жінці з лікуванням, чому є всі підтвердження. Мені дуже шкода і я як водій., визнаю свою провину. І ми зараз із представниками постраждалої жінки завершуємо переговори у цій справі", — написала Ар’єва.

Інформацію про наркотичні речовини, які було виявлено у її крові, депутатка спростувала. Вона заявила, що експертиза одразу після ДТП не показала нічого подібного, а через півроку у справі нібито раптово з’явилася інформація про наркотики. Ар’єва пов’язує це з активною участю у протестах під Лаврою проти московського патріархату.

"Я не вживала жодних наркотиків. Експертиза, зроблена після ДТП, нічого не виявила і у мене навіть не забрали прав водія. Раптом через півроку слідує експертиза зі слідами наркотиків, які я не вживала. Через півроку! Я останні два місяці брала активну участь в акціях проти УПЦ біля Лаври. Ієрархи моспатріархату дуже впливають на правоохоронні органи і це явно спланована дискредитація", — заявила депутатка Київради.

Вона зазначила, що визнає свою провину та протягом усього розслідування активно співпрацювала зі слідством. Також Ар’єва заявила, що не має наміру порушувати процесуальні обов’язки, але інформація щодо наркотиків у її крові — це брехня, наполягає депутатка. Проте вона не уточнила, чи подаватиме позов, щоб оскаржити звинувачення.

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