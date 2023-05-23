У Києві депутатка під наркотиками збила пішохода: ЗМІ дізналися, про кого йдеться

Пішохід у тяжкому стані потрапила в лікарню, а депутатку відправили під нічний домашній арешт

У Києві місцева депутатка здійснила ДТП, будучи під дією наркотичних речовин. Член Київради збила жінку на пішохідному переході, внаслідок чого постраждала у тяжкому стані потрапила до лікарні. За даними джерела УП, — це депутатка від "Євросолідарності" Ярина Ар’єва.

Про це повідомляє Київська держпрокуратура. Суд обрав порушниці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 20:00 до 06:00, але прокуратура має намір оскаржити це рішення.

Аварія сталася ще 22 листопада 2022 року на проспекті Бандери у Києві. Водій Volkswagen Polo рухалася проспектом у бік вулиці Богатирської. За кермом жінка перебувала в стані наркотичного сп’яніння, тому порушила ПДР та збила жінку-пішохода, яка в цей момент переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

У постраждалої безліч травм: переломи плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закрита черепно-мозкова травма та інші ушкодження. Проти депутатки порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286-1 КК України (ДТП із тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння). За вчинене їй загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням водійського посвідчення на строк від 5 до 8 років за умови, що постраждала виживе.

Сьогодні, 23 травня, суд ухвалив помістити підозрювану Ярину Ар’єву під домашній арешт на два місяці з 20:00 до 06:00. Проте прокуратура не погоджується з таким рішенням і має намір оскаржити його у суді вищої інстанції.

Ярина Ар’єва

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