У центрі москви епічна ДТП: росЗМІ заявляють, що міг розбитися патріарх РПЦ кирилл (фото)

У центрі москви сталася ДТП з лімузином "Аурус", усередині якого міг перебувати патріарх кирилл

22 травня у центрі Москви сталася аварія за участю лімузину російського виробництва "Аурус", який, за попередніми даними, закріплений за патріархом кирилом.

Про це пишуть РосЗМІ.

За даними джерел, аварія сталася о 6:30 ранку на перетині проспекту Миру та Лікарняного провулку.

Автомобіль представницького класу "Аурус" врізався в автомобіль "Вольво", який виїжджав із провулку.

Внаслідок зіткнення машин постраждала одна людина, їй надали допомогу на місці.

Про те, що авто належить патріарху, пише й інше джерело. При цьому жоден з них не володіє інформацією про те, чи був кирил у момент аварії в автомобілі.

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