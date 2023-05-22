У центрі москви епічна ДТП: росЗМІ заявляють, що міг розбитися патріарх РПЦ кирилл (фото)
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У центрі москви сталася ДТП з лімузином "Аурус", усередині якого міг перебувати патріарх кирилл
22 травня у центрі Москви сталася аварія за участю лімузину російського виробництва "Аурус", який, за попередніми даними, закріплений за патріархом кирилом.
Про це пишуть РосЗМІ.
За даними джерел, аварія сталася о 6:30 ранку на перетині проспекту Миру та Лікарняного провулку.
Автомобіль представницького класу "Аурус" врізався в автомобіль "Вольво", який виїжджав із провулку.
Внаслідок зіткнення машин постраждала одна людина, їй надали допомогу на місці.
Про те, що авто належить патріарху, пише й інше джерело. При цьому жоден з них не володіє інформацією про те, чи був кирил у момент аварії в автомобілі.
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