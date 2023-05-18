Виправдовує війну: в УПЦ (МП) розповіли, які слова патріарха Кирила їх шокували

Для патріарха Кирила християн в Україні наче не існує

Патріарх Кирило виправдовує політику, яку проводить російська федерація стосовно України, коли каже: "Если вы жизнь свою положили за Родину, за други своя, как говорит Священное Писание, то вы будете вместе с Богом".

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив речник УПЦ, митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Олег Вечеря).

"Ці його слова шокували дуже багатьох. По-перше, святоотцівське тлумачення наведеної євангельської цитати не передбачає такого її сенсу. До того ж, головний скандал в цих закликах полягає в тому, що для патріарха християни наче існують лише в росії. Їх наче не існує в Україні. Вочевидь, мета цих закликів полягає у виправданні політики, яку проводить російська федерація стосовно України", — підкреслив митрополит Климент.

Повний текст інтерв’ю читайте на сайті "Телеграф" у п’ятницю, 19 травня.