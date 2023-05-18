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Оправдывает войну: в УПЦ (МП) рассказали, какие слова патриарха Кирилла их шокировали

Автор
Артур Гор Артур Гор
Дата публикации
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Автор
24tv.ua Новость обновлена 18 мая 2023, 12:32

Для патриарха Кирилла христиан в Украине будто не существует

Патриарх Кирилл оправдывает политику, которую проводит российская федерация по отношению к Украине, когда говорит: "Если вы жизнь свою положили за Родину, за други своя, как говорит Священное Писание, то вы будете вместе с Богом".

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал спикер УПЦ, митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Олег Вечеря).

"Эти его слова шокировали очень многих. Во-первых, святоотеческое толкование приведенной евангельской цитаты не предполагает такого ее смысла. К тому же, главный скандал в этих призывах состоит в том, что для патриарха христиане как будто существуют только в россии. Их как будто не существует в Украине. Очевидно, цель этих призывов заключается в оправдании политики, проводимой российской федерацией в отношении Украины", — подчеркнул митрополит Климент.

Полный текст интервью читайте на сайте "Телеграф" в пятницу, 19 мая.

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Теги:
#Патриарх Кирилл #РФ #УПЦ #Вторжение в Украину #Вторжение России