В УПЦ МП назвали грішником головного церковника путіна: що саме там заявили

В УПЦ МП кажуть, що заяви глави РПЦ суперечать християнському віровченню

Глава Російської церкви кирилл своїми висловлюваннями на підтримку війни порушив одну з головних заповідей у християнстві.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив речник УПЦ Московського патріархату, митрополит Ніжинський та Прилуцький Климент (Олег Вечеря).

"Одна з наріжних заповідей каже: "Не убий". Вона дуже проста і абсолютно ясна. Тому будь-які заклики, які можна кваліфікувати як заклик "Убий", неспівставні з християнським віровченням", — сказав він.

За словами Климента, ті заклики, які кирилл озвучував у зверненнях до пастви, це наочно підтверджують. Він додав, що УПЦ МП 27 травня минулого року висловила незгоду з позицією голови РПЦ.

"Це формулювання є чітким, всім зрозумілим і не вимагає додаткових уточнень або пояснень. Собор однозначно висловив своє ставлення до позиції патріарха Кирила з приводу війни. Ми абсолютно не поділяємо його позицію, насамперед тому, що вона не відповідає заповідям Божим", — додав священнослужитель.

При цьому він додав, що заповідь "Не убий" одна для всіх, а тому ухвалити позицію голови РПЦ не зможуть не лише українці, а й жителі інших континентів.

Повне інтерв’ю читайте на сайті "Телеграф": "Патріарх кирилл порушує Божі заповіді", – спікер УПЦ Климент про "незалежність" від РПЦ, долю Лаври та кару для колаборантів

Як повідомлялося раніше, Климент розповів, що УПЦ МП засуджує будь-які прояви колабораціонізму, проте не каратиме тих священників, які зрадили Україну.