Засуджуємо, але...: в УПЦ розповіли, як ставляться до колабораціоністів у своїх лавах

Спікер УПЦ розповів, як церква ставиться до зрадників України у своїх лавах і чому не карає їх

Українська православна церква категорично засуджує будь-які прояви колабораціонізму. У той самий час, вона не схильна карати таких людей, а закликає цих "грішників" до покаяння.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив речник УПЦ, митрополит Ніжинський та Прилуцький Климент (Олег Вечеря).

За словами голови СБУ Василя Малюка, суди вже ухвалили 7 вироків щодо окремих кліриків УПЦ, які стали на бік ворога. Журналіст поставив митрополиту питання, чи засуджує церква такі випадки та таких кліриків, за якими вже є вироки.

"Церква категорично засуджує будь-які прояви колабораціонізму. Церква від самісінького початку широкомасштабної збройної агресії в перший же день вустами блаженнішого митрополита Онуфрія заявила: те, що вчиняє російська федерація проти України, є неприйнятно з духовної точки зору, це є страшний гріх, є порушення заповіді "Не вбий". Митрополит Онуфрій благословив українську владу і військо на захист суверенітету і незалежності нашої держави. Мені здається, це вичерпна відповідь", — відповів спікер УПЦ.

Водночас він висловив нерозуміння, чому пан Малюк у державі, яка позиціонує себе як рівновіддалену від усіх релігій, звертає увагу лише на статистику кримінальних справ, пов’язаних зі священиками чи віруючими УПЦ.

"А чи є така статистика стосовно подібних справ у ПЦУ, наприклад, або в інших конфесіях? Чому вона не публікується і чому немає такої прискіпливої уваги з боку правоохоронних органів і до інших конфесій? Є випадок, коли священника ПЦУ з Черкаської області засудили безпосередньо за колабораціонізм. Думаю, це далеко не єдиний приклад", — додав митрополит Климент.

У той час, як, за його словами, церква засуджує колабораціонізм, заяв про принципове засудження цього явища з кожного випадку, що виникає зі священиками церкви, не чути. Священнослужитель пояснив причину.

"По-перше, ми знаходимось в церкві і ви зі мною розмовляєте не як з прокурором, а як зі священнослужителем. А священнослужитель у своїй діяльності керується тією моральною парадигмою, яку дізнаємося з Євангелія. В Євангелії є безліч прикладів того, як Ісус Христос ставився до злочинців, в тому числі й до тих, про яких можна сказати, що вони були не дуже патріотичні. На всі ці випадки у Бога буде єдина відповідь — заклик до покаяння, бажання простити тих людей, які помилилися, щоб вони мали можливість виправились", — зазначив він.

Митрополит Климент наголосив, що в той час, як державні органи мають не лише право, а й обов’язок відслідковувати питання, пов’язані з порушенням законодавства та робити все, щоб порушники відповідали, церква несе іншу місію. Вона полягає у засудженні гріха, а щодо грішника – у покликанні його до покаяння.

Повністю інтерв’ю читайте на сайті "Телеграф": "Патріарх Кирило порушує Божі заповіді", – спікер УПЦ Климент про "незалежність" від РПЦ, долю Лаври та кару для колаборантів

Раніше "Телеграф" писав про те, як в УПЦ оцінюють ймовірний "переїзд" ПЦУ до Лаври.