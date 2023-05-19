"Нема кого запрошувати": в УПЦ оцінили ймовірний "переїзд" ПЦУ до Лаври

В УПЦ не вважають, що ПЦУ зможе "переїхати" до Києво-Печерської Лаври в найближчому майбутньому

Після можливого виселення УПЦ із Києво-Печерської Лаври там навряд чи можна очікувати монахів від ПЦУ, оскільки вони "не зможуть нести свою місію" в заповіднику.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив речник УПЦ, митрополит Ніжинський та Прилуцький Климент (Олег Вечеря).

За його словами, Православній церкві України банально не вистачить монахів для того, щоб стежити за монастирем.

"Може, він (Мінкульт, — Ред. ) і хотів би цього, але нема кого запрошувати. У Лаврі на сьогоднішній день проживає понад 200 монахів, а згідно з офіційною статистикою Держслужби з етнополітики та свободи совісті, у всій ПЦУ по всій Україні близько 200 ченців. ПЦУ просто неспроможна нести ту місію, яку потрібно виконувати в цьому монастирі", — сказав він.

Також Климент не вірить у те, що щодо ченців УПЦ можуть вжити силових дій щодо виселення з Лаври.

"На початку це могло бути, і про це відверто заявляли певні політики, які неприховано погрожували монахам і вірянам, що проти них будуть застосовувати силові методи.

Сьогодні, судячи з того, що я чую в заявах виконувача обов’язків директора заповідника, можна стверджувати, що у Міністерства культури настала певна розгубленість і острах, що монахи дійсно підуть звідси і тоді Лавра залишиться на їхніх плечах: не лише архітектурний, а передусім сакральний комплекс. Якщо в Лаврі не буде мощів у печерах, якщо вони будуть просто як музейні експонати, як сказав міністр культури Ткаченко, а не як релігійні святині, то не буде до них паломництва, і Лавра втратить свій сенс. Лавра просто перестане бути духовним центром України", — додав він.

Повністю інтерв’ю читайте на сайті "Телеграф": "Патріарх Кирил порушує Божі заповіді", — речник УПЦ Климент про "незалежність" від РПЦ, долю Лаври та кару для колаборантів

Раніше "Телеграф" писав, що УПЦ можуть виселити зі ще однієї святині.