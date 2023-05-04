Заборони УПЦ МП у регіонах майже марні: релігієзнавець пояснив, який у них сенс

Локальні заборони місцевої влади не можна назвати зовсім нікчемними

Україною прокотилася хвиля заборон УПЦ МП. Лише за останній місяць цілий ряд міст і громад позбавився цієї церковної організації. Наприклад, лише за один день – 27 квітня УПЦ МП заборонили одразу у трьох регіонах нашої країни.

Такий "парад заборон" триває вже досить довго, але все загострилося після гучного виселення УПЦ з Лаври, а також інших скандалів. При цьому "Телеграф" з’ясував, що, з юридичної точки зору, місцева влада не має повноважень локально ліквідувати будь-які релігійні організації. Забирати назад землі громади – скільки завгодно, а коли справа стосується заборони, то тут все складніше.

Так, згідно з Законом "Про свободу совісті і релігійні організації" релігійна організація як юридична особа може припинити свою діяльність (бути ліквідованою) або за власним бажанням, або ж за рішенням суду. Місцева рада як орган, що реєструє статут релігійної організації (парафії, монастиря), має право звернутися до суду, однак самого лишень рішення на сесії — недостатньо. Саме тому навіть в тих громадах, де московський патріархат формально заборонений, фактично він продовжує діяти. Наприклад, якщо зайти на сайт Бориспільської єпархії, яку очолює митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (друга людина в УПЦ МП після Онуфрія), то можна пересвідчитись, що дим від кадила московського патріархату на Київщині не вивітрився.

Але! Локальні заборони місцевої влади не можна назвати вже зовсім нікчемними. Це така собі політична декларація.

"Це скоріш політичні акції, — пояснює "Телеграфу" релігієзнавець Ігор Козловський. — Психологічно це можна зрозуміти: люди таким чином показують, що вони борються з внутрішніми ворогами, що вони їх бачать. Політично також зрозуміло: у місцевих депутатів є ж виборці".

Більше про те, як Україна непомітно розколюється на два табори за релігійною ознакою, а чим це може загрожувати ви можете прочитати у статті "Телеграфа" під назвою "Україна на межі розколу: заборона УПЦ МП на місцях розкрила нову проблему. Як її розв'язати?".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україні хочуть завадити позбутися "російського світу". Єпіфаній попередив про фейки про ПЦУ.