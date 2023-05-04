Запреты УПЦ МП в регионах почти бесполезны: религиовед объяснил, какой в них смысл

Локальные запреты местных властей нельзя назвать уж совсем никчемными

Украиной прокатилась волна запретов УПЦ МП. Только за последний месяц целый ряд городов и общин избавился от данной церковной организации. Например, только за один день — 27 апреля УПЦ МП запретили сразу в трех регионах нашей страны.

Такой "парад запретов" продолжается уже достаточно долго, но обострилось все после громкого выселения УПЦ из Лавры, а также ряда других скандалов. При этом "Телеграф" выяснил, что, с юридической точки зрения, у местных властей нет полномочий локально ликвидировать какие-либо религиозные организации. Забирать назад земли общины – сколько угодно, а вот когда дело касается запрета, то здесь все сложнее.

Так, согласно Закону "О свободе совести и религиозных организациях" религиозная организация как юридическое лицо может прекратить свою деятельность (быть ликвидированной) либо по собственному желанию, либо по решению суда. Местный совет как орган, регистрирующий устав религиозной организации (прихода, монастыря), имеет право обратиться в суд, однако самого решения на сессии — недостаточно. Именно поэтому даже в общинах, где московский патриархат формально запрещен, фактически он продолжает действовать. Например, если зайти на сайт Бориспольской епархии, возглавляемой митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием (второй человек в УПЦ МП после Онуфрия), то можно убедиться, что дым от кадила московского патриархата на Киевщине не выветрился.

Но! Локальные запреты местных властей нельзя назвать уж совсем никчемными. Это политическая декларация.

"Это скорее политические акции, — объясняет "Телеграфу" религиовед Игорь Козловский. — Психологически это можно понять: люди таким образом показывают, что они борются с внутренними врагами, что они видят их. Политически также понятно: у местных депутатов есть избиратели".

Больше о том, как Украина незаметно раскалывается на два лагеря по религиозному признаку, а также чем это может угрожать вы можете прочитать в статье "Телеграфа" под названием "Украина на грани раскола: запрет УПЦ МП на местах раскрыл новую проблему. Как ее решить?"

Напомним, ранее мы писали о том, что Украине хотят помешать избавиться от "русского мира". Епифаний предупредил о фейках о ПЦУ.