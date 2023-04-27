Парад запретов: в Украине УПЦ МП выгнали сразу из трех регионов

Волна запретов УПЦ продолжается

По городам Украины прокатилась и продолжается волна запретов УПЦ МП. Только сегодня, 27 апреля, деятельность данной церкви запретили сразу в трех регионах нашей страны.

"Телеграф" рассказывает откуда сегодня, а откуда еще раньше решили выгнать УПЦ.

Житомирская область

Как сообщает "Укринформ", ссылаясь на решение ЖОВА, облсовет запретил деятельность УПЦ Московского патриархата на территории области.

"Запретить деятельность Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с Русской православной церковью (зарегистрирована как Киевская митрополия УПЦ, ЕГРПОУ 21510633), является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения, на территории Житомирской области", — говорится в решении.

Черновцы

Соответствующее решение также было принято и в Черновцах, где недавно епископ УПЦ МП получил по лицу от военного. Церковь лишили права пользования 22 земельными участками в громаде. "За" проголосовали 28 депутатов.

Бровары

27 апреля Броварской городской совет на Киевщине принял решение о прекращении договоров постоянного пользования земельными участками для церквей УПЦ МП. Речь идет о 4 земельных участках, на которых расположены 5 храмов.

В феврале 2022 года ПЦУ принадлежало только 4 храма в Броварской громаде, которая состоит из Броваров, сел Требухов и Княжичи. Еще 11 приходов имели подчинение УПЦ МП. За год все существенно изменилось: в УПЦ МП осталось всего 5 храмов, а громады ПЦУ владеют уже 10-ю.

Где в последнее время избавлялись от УПЦ МП.

Сумы

26 апреля УПЦ МП была полностью запрещена в Сумах. Инициаторами рассмотрения вопроса стали фракции "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина" и "Сила и честь". Из 43 депутатов в зале заседания присутствовал 31, из них 25 проголосовали "за", а еще 6 воздержались. Согласно данным из открытых источников, всего в Сумской области находится 351 церковь, которая принадлежит УПЦ МП.

Волынь

11 апреля в облсовете состоялось голосование, в ходе которого единогласно был поддержан запрет на деятельность УПЦ МП. В целом за проект решения проголосовали 54 депутата. Чиновники также поддержали текст обращения к верующим УПЦ МП с призывом разорвать любые связи с Русской православной церковью. В целом на Волыни зарегистрированы 523 религиозные общины УПЦ МП. В прошлом году после начала полномасштабной войны 49 приходов перешли в ПЦУ.

Хмельницкая область

4 апреля депутаты Хмельницкого облсовета заявили о запрете деятельности УПЦ МП в области. Для этого провели внеочередное заседание сессии.

Также существуют регионы, где еще раньше выгнали данную религиозную организацию. С их списком вы можете ознакомится в нашем материале под названием "Исторический момент. Какие общины украинских православных уже отказались от УПЦ МП".

Напомним, ранее мы писали о том, какие шансы выселить УПЦ МП из еще одной святыни.