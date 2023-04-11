Скандал с получившим по лицу епископом УПЦ МП продолжается: в дело вмешалась полиция

Епископ сам обратился в полицию

Громкая история с дракой военного с епископом УПЦ МП, который матом послал первого, получила продолжение. В дело вмешались правоохранители.

Об этом сообщает "GordonUA".

Полицией было возбуждено уголовное дело по по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Представитель полиции Черновицкой области Каролина Марышева сообщила, что епископ сам обратился в полицию с заявлением о побоях.

Напомним, что инцидент произошел в Черновцах. Фигурантами дела являются одиозный епископ Никита из Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП), подозреваемый в развращении несовершеннолетних, и военный с позывным Viking.

На видео, которое распространилось по сети можно увидеть, как мужчина высокого роста выходит из машины и, казалось, почти сразу бьет епископа Никиту в лицо. Потом кричит на двух парней, бросившихся защищать священника. Дальше начинается потасовка, в результате чего священник падает на мостовую.

Однако, как рассказал военный в комментарии "Телеграфу", история начиналась так: сначала Viking якобы увидел, как священник переходит дорогу с двумя парнями в ненадлежащем для пешеходного перехода месте. Затем сделал замечание. На это группа людей отреагировала хамством После чего начался конфликт. Воин убеждает, что никого не бил, просто отмахивался от газового баллончика, который распылили ему в лицо.

В свою очередь, в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) не говорят, с чего начался конфликт.

Заявили, что "вчера в 22 часов возле Черновицкого епархиального управления неизвестный злоумышленник избил епископа Ивано-Франковского Никиту и несовершеннолетнего сына воина ВСУ, чей брат и отец сейчас находятся на передовой".

Ранее мы писали, что кроме епископа Никиты с "мальчиком в трусиках", СБУ во время проверки Черновицко-Буковинской епархии обнаружила материалы, подтверждающие связь местных священников с рф. В церкви не отреагировали на скандал с Никитой, а повысили его до сана епископа.