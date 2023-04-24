Почаевская лавра на очереди? Какие шансы выселить УПЦ МП из еще одной святыни

За годы хозяйничания этой конфессии барочный комплекс был обезображен огромным храмом-новостроем

На днях в сети разошлось видео, где две верующие назвали владимира путина своим правителем и убеждали, что запуски ракет по Украине — это "Божье наказание за Майдан". Случилось это не где-либо — а в Тернопольской области, на территории одной из самых больших святынь Украины, в Почаевской Успенской лавре.

Она находится в долгосрочной аренде УПЦ МП. Договор действует вплоть до 2052 года. Но после обнадеживающих начинаний в лавре в Киеве появилась искра надежды на то, что договор закончится немного быстрее:

Минкульт начинает проверки

Министерство культуры и информационной политики уже создало комиссию по проверке Почаевской лавры, сообщил 22 апреля глава министерства Александр Ткаченко. Комиссия проверит использование УПЦ МП объектов лавры.

"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов заповедника", — заявил Ткаченко.

По его словам, в Почаеве работа только началась. Но ситуация иная, по сравнению с Киево-Печерской лаврой:

"Есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть взаимоотношения между ними. В Кременецком заповеднике прекратился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде о том, почему нас не допускают к этому храму, но это процесс", — заявил Ткаченко.

Кому принадлежит Лавра сейчас

Со времен независимости юридические моменты время от времени менялись:

С 1991 года – лавра находилась в собственности государства.

В 2001 г. здесь был создан Кременецко-Почаевский государственный историко-архитектурный заповедник, куда и перешел комплекс сооружений лавры.

В 2003 г. Кабмин во главе с Виктором Януковичем вывел Лавру из подчинения заповедника.

Далее между Госстроем и религиозной организацией "Свято-Успенской Почаевской лавры" УПЦ МП заключили договор о бесплатном пользовании государственной собственностью до 1 января 2052 года.

и религиозной организацией "Свято-Успенской Почаевской лавры" УПЦ МП заключили договор о бесплатном пользовании государственной собственностью до 1 января 2052 года. 28 ноября 2018 правительство вернуло Лавру в управление заповедника.

С расторжением договора ситуация более сложная. В нем не прописаны условия разрыва. В то же время, он позволяет государству, как владельцу Лавры, проводить проверки.

Таким образом, сейчас в комплекс Почаевской лавры входят 18 зданий, 6 из них находятся на балансе Кременецко-Почаевского заповедника. Это Успенский храм, надвратная башня, архиерейский дом, комплекс келий и Троицкий собор, колокольня.

Почаевская лавра до и после архитектурного "улучшения"

Кроме того, там есть имущество, не принадлежащее государству. Это новый Спасо-Преображенский храм (закрывающий собой Успенский собор ХVIII века, воздействуя на весь барочный комплекс), хозяйственные постройки. Вся лавра не заповедник.

Как выгнать УПЦ МП

На самом деле в самой Тернопольской области община время от времени пытается "подвинуть" УПЦ МП, но безрезультатно. Одна из них была в конце 2022 года — тогда депутаты облсовета просили правительство досрочно расторгнуть договор аренды (у местных властей нет таких полномочий).

В начале апреля группа депутатов Верховной Рады зарегистрировала проект постановления, в котором потребовала от Кабмина расторгнуть с УПЦ МП договор аренды. Проект поддержал гуманитарный парламентский комитет. Его еще не выносили на всеобщее голосование ВР.

В марте 2023 движение в этом направлении начала ПЦУ, создав собственную религиозную организацию (епархию) в Почаевской лавре. Руководителем лавры от ПЦУ (священноархимандритом епархии) утвержден митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор.

Митрополит Нестор считает, что о расторжении договора говорить пока рано:

"Когда в 1990-х заключался договор о пользовании Почаевской лаврой, он касался только помещений. Грубо говоря, передали только стены. Балансовая стоимость Почаевской лавры — 1,2 млн грн. И если сейчас расторгнуть договор, они могут сказать: возвращаем то, что получили по документам, то есть помещение", — говорит Нестор в комментарии "Громадському".

А мощи, иконы, исторические ценности могут украсть. Поэтому с Почаевской лаврой нельзя "одним решением рубить с плеча". Он считает, что сначала нужно создать государственную комиссию, которая по старым источникам установит, какое имущество было до передачи УПЦ МП. Надо привлекать историков, искусствоведов, на это могут уйти годы.

УГКЦ тоже хочет молиться в Почаеве

Наверное, об этом не любят сейчас вспоминать нынешние жители Почаевского монастыря, но с 1713 по 1831 годы монастырь был греко-католическим. За этот период он превратился в центр украинского культурного движения, потому что здесь действовала типография. Также были построены главный храм лавры – Свято-Успенский (1771–1791), трапезная, монашеские кельи. Однако РПЦ монастырь отдал царь Николай I после того, как монахи поддержали польское восстание против Российской империи. А через два года Николай I предоставил уже православному монастырю статус лавры.

Поэтому желание Украинской греко-католической церкви также проводить богослужения в помещениях Почаевской лавры было вполне понятно. Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав обратил внимание, что чудотворная икона Почаевской Богородицы коронована папскими коронами.