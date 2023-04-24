Почаївська лавра на черзі? Які шанси виселити УПЦ МП зі ще однієї святині

За роки хазяйнування цієї конфесії бароковий комплекс був спотворений величезним храмом-новобудовою

Днями мережею розійшлося відео, де дві вірянки назвали володимира путіна своїм правителем та переконували, що запуски ракет по Україні — це "Божа кара за Майдан". Сталося це не абиде — а у Тернопільській області, в одній із найбільших святинь України, Почаївській Успенській лаврі.

Вона перебуває у довгостроковій оренді УПЦ МП. Договір діє аж до 2052 року. Але після останніх обнадійливих рухів у лаврі в Києві, з’явилася іскра надії на те, що договір закінчиться трішки швидше:

Мінкульт починає перевірки

Міністерство культури та інформаційної політики вже створило комісію для перевірки Почаївської лаври, повідомив 22 квітня глава міністерства Олександр Ткаченко. Комісія перевірить використання УПЦ МП об'єктів лаври.

"У нас створено комісії з перевірки використання об'єктів як у Почаївській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинено дії угод щодо використання деяких об'єктів заповідника", — заявив Ткаченко.

За його словами, в Почаєві робота тільки почалася. Але ситуація інша, порівняно з Києво-Печерською лаврою:

"Є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємовідносини між ними. В Кременецькому заповіднику припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа в місцевому суді стосовно того, чому нас не допускають до цього храму, але це процес", — заявив Ткаченко.

Кому належить Лавра зараз

З часів незалежності юридичні моменти час від часу змінювались:

З 1991 року — перебувала у власності держави.

У 2001 р. тут створили Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник, куди і перейшов комплекс споруд лаври.

У 2003 р. Кабмін на чолі з Віктором Януковичем вивів Лавру з підпорядкування заповідника.

Далі між Держбудом та релігійною організацією "Свято-Успенської Почаївської лаври" УПЦ МП уклали договір про безплатне користування державною власністю до 1 січня 2052 року.

та релігійною організацією "Свято-Успенської Почаївської лаври" УПЦ МП уклали договір про безплатне користування державною власністю до 1 січня 2052 року. 28 листопада 2018 року уряд повернув Лавру в управління заповідника.

З розірванням договору ситуація складніша. У ньому не прописані умови розторгнення. Водночас він дозволяє державі, як власнику Лаври, проводити перевірки.

Таким чином зараз до комплексу Почаївської лаври входять 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського заповідника. Це Успенський храм, надбрамна вежа, архиєрейський будинок, комплекс келій і Троїцький собор, дзвіниця.

Почаївська лавра до та після архітектурного "покращення"

Крім того, там є майно, яке не належить державі. Це новий Спасо-Преображенський храм (який закриває собою Успенський собор ХVIII століття, впливаючи на весь бароковий комплекс), господарські будівлі. Вся лавра не є заповідником.

Як вигнати УПЦ МП

Насправді у самій Тернопільській області громада час від часу намагається "посунути" УПЦ МП, але безрезультатно. Одна з них була наприкінці 2022-го року — тоді депутати облради просили уряд достроково розірвати договір оренди (місцева влада не має таких повноважень).

На початку квітня група депутатів Верховної Ради зареєструвала проєкт постанови, у якому вимагала від Кабміну розірвати з УПЦ МП договір оренди. Проєкт підтримав гуманітарний парламентський комітет. Його ще не виносили на загальне голосування ВР.

У березні 2023 року рух у цьому напрямку почала ПЦУ, створивши власну релігійну організацію (єпархію) у Почаївській лаврі. Керівником лаври від ПЦУ (священноархімандритом єпархії) затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор.

Митрополит Нестор вважає, що про розірвання договору говорити поки рано:

"Коли в 1990-х укладався договір про користування Почаївською лаврою, він стосувався тільки приміщень. Грубо кажучи, передали тільки стіни. Балансова вартість Почаївської лаври — 1,2 млн грн. І якщо зараз розірвати договір, вони можуть сказати: повертаємо те, що отримали за документами, тобто приміщення", — каже Нестор в коментарі "Громадському".

А мощі, ікони, історичні цінності, можуть покрасти. Тому з Почаївською лаврою не можна "одним рішенням рубанути з плеча". Він вважає, що спершу треба створити державну комісію, що за старими джерелами встановить, яке майно було до передачі УПЦ МП. Треба залучати істориків, мистецтвознавців, на це можуть піти роки.

УГКЦ теж хоче молитися у Почаєві

Напевно, про це не люблять зараз згадувати теперішні жителі Почаївського монастиря, але десь з 1713 по 1831 роки монастир був греко-католицьким. За цей період він перетворився на осередок українського культурного руху, бо тут діяла друкарня. Також були побудовані головний храм лаври – Свято-Успенський (1771–1791), трапезна, чернечі келії. Проте до РПЦ монастир віддав цар Микола I після того, як ченці підтримали польське повстання проти Російської імперії. А за два роки Микола I надав вже православному монастирю статус лаври.

Тому бажання Української греко-католицької церкви також проводити богослужіння у приміщеннях Почаївської лаври було цілком зрозумілим. Глава УГКЦ Блаженніший Святослав звернув увагу на те, що чудотворна ікона Почаївської Богородиці коронована папськими коронами.