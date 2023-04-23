Мінкульт перевірить Почаївську лавру: створено спеціальну комісію

Робота у Почаївській лаврі тільки починається

Міністерством культури та інформаційної політики в Україні було створено спеціальну комісію, яка перевірить використання УПЦ МП об’єктів Почаївської лаври.

Перевірка також проводитиметься на території Чернігівського заповідника. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"У нас створено комісії з перевірки використання об’єктів як у Почаївській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинено дії угод щодо використання деяких об’єктів заповідника", — сказав він.

За словами Ткаченка, робота у Почаївській лаврі лише починається, а ситуація там зовсім інша порівняно з Києво-Печерською лаврою.

"Є Кременецький заповідник, а є Почаївська лавра. Існують відносини між ними. В одному з храмів Кременецького заповідника припинився термін угоди про використання", — наголосив міністр.

Також він наголосив, що Мінкульт перебуває у "цивілізованому діалозі" з представниками УПЦ МП у Чернігові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 30 березня Києво-Печерську лавру відвідала комісія Міністерства культури та інформаційної політики на чолі з Мар’яною Томіною. Однак, доступ до святині їм заблокували парафіяни. Водночас люди сварили представників Мінкульту і буквально відігнали їх від самої лаври.