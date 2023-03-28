ПЦУ зробила крок до переїзду до Києво-Печерської лаври та націлилася на Почаївську

У ПЦУ просять про передачу їй у користування будівель Київської лаври

Православна церква України (ПЦУ) підтримала рішення держави щодо "виселення" УПЦ Московського патріархату з Києво-Печерської лаври, а також створила релігійну організацію для ще однієї української Лаври.

Як говориться в повідомленні ПЦУ в Facebook, церква зареєструвала організацію "Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)" і призначила її головою митрополита Тернопільського та Кременецького Нестора.

Зазначається, що українська церква підтримує рішення Мінкульту про припинення договору з УПЦ МП на користування частиною комплексу Києво-Печерської лаври, але закликала не допустити зупинення там богослужінь та чернечого життя.

У зв’язку із цим церква направила звернення про передачу їй у користування приміщень на території святині.

Як повідомлялося раніше, на вимогу Мінкульту священники та ченці УПЦ МП зобов’язані залишити територію Лаври до 29 березня або ж перейти до ПЦУ.

При цьому священники вже активно пакують речі та вивозять із собою все, що могли забрати, включаючи ікони.

Крім того, голова Мінкульту Олександр Ткаченко повідомляв, що держава також розпочала процес повернення території Почаївської лаври, а проти її настоятеля може бути відкрито кримінальну справу.