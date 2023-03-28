ПЦУ сделала шаг к переезду в Киево-Печерскую лавру и нацелилась на Почаевскую

В ПЦУ просят о передаче ей в пользование зданий Киевской лавры

Православная церковь Украины (ПЦУ) поддержала решение государства о "выселении" УПЦ Московского патриархата из Киево-Печерской лавры, а также создала религиозную организацию для еще одной украинской Лавры.

Как говорится в сообщении ПЦУ в Facebook, церковь зарегистрировала организацию "Почаевская Свято-Успенская Лавра Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)" и назначила ее главой митрополита Тернопольского и Кременецкого Нестора.

Отмечается, что украинская церковь поддерживает решение Минкульта о прекращении договора с УПЦ МП на пользование частью комплекса Киево-Печерской лавры, но призвала не допустить остановки там богослужений и монашеской жизни.

В связи с этим церковь направила обращение о передаче ей в пользование помещений на территории святыни.

Как сообщалось ранее, согласно требованию Минкульта священники и монахи УПЦ МП обязаны покинуть территорию Лавры до 29 марта или же перейти в ПЦУ.

При этом священники уже активно пакуют вещи и вывозят с собой все, что могли забрать, включая и иконы.

Кроме того, глава Минкульта Александр Ткаченко сообщал, что государство также начало процесс возврата территории Почаевской лавры, а против ее настоятеля может быть открыто уголовное дело.