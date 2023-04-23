Минкульт проверит Почаевскую лавру: создана специальная комиссия

Работа в Почаевской лавре только начинается

Министерством культуры и информационной политики в украине была создана специальная комиссия, которая проверит использование УПЦ МП объектов Почаевской лавры.

Проверка также будет проводиться и на территории Черниговского заповедника. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов заповедника", — сказал он.

По словам Ткаченко, работа в Почаевской лавре только начинается, а ситуация там совсем другая в сравнении с Киево-Печерской лаврой.

"Есть Почаевская лавра, есть взаимоотношения между ними. В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде относительно того, почему нас не допускают в этот храм, но это процесс", — отметил министр.

Также он подчеркнул, что Минкульт находится в "цивилизованном диалоге" с представителями УПЦ МП в Чернигове.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 30 марта Киево-Печерскую лавру посетила комиссия Министерства культуры и информационной политики во главе с Марьяной Томиной. Однако доступ к святыне им заблокировали прихожане. Вместе с тем люди обругали представителей Минкульта и буквально отогнали их от самой лавры.