"путін наш правитель, а ракети це божа кара за Майдан": парафіяни УПЦ МП видали своє бачення війни росії проти України (відео)

Прізвище справжнього лідера України там чомусь зовсім забули

На тлі новин про виселення УПЦ МП з Почаївської лаври, що на Тернопільщині, журналісти вирішили дізнатися думку парафіян цієї церкви з цього приводу, проте натомість зіткнулися з цілою стіною незрозумілих заяв та висновків.

Коментарі у представників УПЦ МП взяли журналісти "Громадського".

Так, наприклад, у Почаївській лаврі, підпорядкованій УПЦ МП називають російського диктатора володимира путіна своїм "правителем", мабуть тому прізвище справжнього лідера України вони взагалі забули.

"Це наш правитель… А як же? Святіший патріарх і Путін, а на Київській Русі – Зеленковський (Зеленський – Ред.)", – заявили парафіяни.

Водночас, вони не бачать нічого дивного в тому, що їхній "правитель" запускає по ним ракети, адже, на їхню думку, це зовсім і не він робить, а "бог, так карає за беззаконня" та протести проти Януковича.

"Це бог. Він знаєш які стріли може посилати за беззаконня? Ангели як пошлють стріли такі, що весь світ може злетіти. За беззаконня, за непокору, за непокору владі. Хто що хоче, те й робить. Діти протестують проти Януковича", - заявила одна із жінок.

За версією однієї з жінок, саме Бог уповноважив путіна вторгнутися до нашої країни.

"Путіну бог дав право. Від бога влада поставлена, Михайло так Архангел сказав", — кажуть вони.

Ці заяви вже встиг прокоментувати і відомий російський телеведучий Олександр Невзоров.

"Ось, це тим, хто хотів помилуватися чистим, нічим не замутненим російським православ’ям у його істинному природному вигляді. Слід розуміти, що всі "тонкощі, високості і складності", придумані теологами і філософами — це лише піна на древньому смердючому вареві віри. Накип для естетів та фантазерів. А справжня віра — так, вона саме така. До речі, це Україна. Почаївська лавра. На відео — богомолки, які пройшли чудове дресирування російським православ’ям", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Міністерством культури та інформаційної політики в Україні було створено спеціальну комісію, яка перевірить використання УПЦ МП об’єктів Почаївської лаври.

Також ми повідомляли, що 30 березня Києво-Печерську лавру відвідала комісія Міністерства культури та інформаційної політики на чолі з Мар’яною Томіною. Однак, доступ до святині їм заблокували парафіяни. Водночас люди сварили представників Мінкульту і буквально відігнали їх від самої лаври.