"путин наш правитель, а ракеты это божья кара за Майдан": прихожане УПЦ МП выдали свое видение войны рф против Украины (видео)

Фамилию настоящего лидера Украины там почему-то и вовсе забыли

На фоне новостей о выселении УПЦ МП из Почаевской лавры, что в Тернопольской области, журналисты решили узнать мнение прихожан данной церкви по этому поводу, однако вместо этого столкнулись с целой стеной невразумительных заявлений и умозаключений.

Комментарии у представителей УПЦ МП взяли журналисты "Общественного".

Так, например, в Почаевской лавре, подчиненной УПЦ МП называют российского диктатора владимира путина своим "правителем", видимо поэтому фамилию настоящего лидера Украины они и вовсе забыли.

"Это наш правитель… А как же? Святейший патриарх и Путин, а на Киевской Руси – Зеленковский (Зеленский — Ред.)", — заявили прихожане.

В тоже время они не видят ничего странно в том, что их "правитель" запускает по ним ракеты, ведь, по их мнению, это вовсе и не он делает, а "бог, так наказывает за беззаконие" и протесты против Януковича.

"Это бог. Он знаешь какие стрелы может посылать за беззаконие? Ангелы как пошлют стрелы такие, что весь мир может взлететь. За беззаконие, за неподчинение, за неподчинение власти. Кто что хочет, то и делает. Дети протестуют против Януковича", — заявила одна из женщин.

По версии одной из женщин, именно Бог уполномочил путина вторгнуться в нашу страну.

"путину бог дал право. От бога власть поставлена, Михаил так Архангел сказал", — говорят они.

Данные заявления уже успел прокомментировать и известный российский телеведущий Александр Невзоров.

"Вот, это тем, кто хотел полюбоваться на чистое, ничем не замутненное русское православие в его истинном природном виде. Следует понимать, что все "тонкости, высокости и сложности", придуманные теологами и философами — это лишь пена на древнем вонючем вареве веры. Накипь для эстетов и фантазеров. А истинная вера — да, она именно такая. Кстати, это Украина. Почаевская лавра. На видео — богомолки, прошедшие отличную дрессировку русским православием", — отметил он.

Напомним, ранее мы писали, что Министерством культуры и информационной политики в украине была создана специальная комиссия, которая проверит использование УПЦ МП объектов Почаевской лавры.

Также мы сообщали, что 30 марта Киево-Печерскую лавру посетила комиссия Министерства культуры и информационной политики во главе с Марьяной Томиной. Однако доступ к святыне им заблокировали прихожане. Вместе с тем люди обругали представителей Минкульта и буквально отогнали их от самой лавры.