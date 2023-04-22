На Киевщине столкновения верующих ПЦУ и УПЦ из-за храма: видео и подробности

Представители УПЦ МП обвинили активистов ПЦУ в "рейдерстве"

В селе Требухов Киевской области произошли столкновения между сторонниками УПЦ МП и ПЦУ.

Как сообщили на сайте УПЦ, активисты ПЦУ якобы захватили здесь Покровский храм.

"Активисты "ПЦУ" с помощью болгарки захватили Покровский храм села Требухов Бориспольской епархии", — говорится в сообщении.

В УПЦ действия сторонников ПЦУ называют "актом рейдерства". Там же заявляют, что активистам "помогали лица, одетые в военную форму".

Кроме того, в УПЦ пожаловались на то, что полиция якобы не вмешивалась в ситуацию, в то время как прихожане пытались помешать "злоумышленникам",

"Дети и женщины общины УПЦ под защитой немногих мужчин сплотились в трапезной, где сегодня было совершено богослужение. Впрочем, помещение трапезной также пытаются захватить. Кроме того, агрессивные сторонники ПЦУ вместе с лицами в военной форме предпринимают попытку захвата дома священника, в котором находятся малолетние дети", — пишут на сайте сторонники московской церкви.

Ранее "Телеграф" писал, что одного из защитников УПЦ МП архимандрита Подлубняка обвинили в развращении семинаристов. Руководитель хора едва не довел до самоубийства одного из семинаристов, фактически принудив его к содомии.