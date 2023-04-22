На Київщині зіткнення віруючих ПЦУ та УПЦ через храм: відео та подробиці

Представники УПЦ МП звинуватили активістів ПЦУ у "рейдерстві"

У селі Требухів Київської області відбулися сутички між прихильниками УПЦ МП та ПЦУ.

Як повідомили на сайті УПЦ, активісти ПЦУ нібито захопили Покровський храм.

"Активісти "ПЦУ" за допомогою болгарки захопили Покровський храм села Требухів Бориспільської єпархії", — йдеться у повідомленні.

В УПЦ дії прихильників ПЦУ називають актом рейдерства. Там само заявляють, що активістам "допомагали особи, одягнені у військову форму".

Крім того, в УПЦ поскаржилися на те, що поліція нібито не втручалася в ситуацію, тоді як парафіяни намагалися перешкодити "зловмисникам",

"Діти та жінки громади УПЦ під захистом небагатьох чоловіків згуртувалися у трапезній, де сьогодні було здійснено богослужіння. Утім, приміщення трапезної також намагаються захопити. Крім того, агресивні прихильники ПЦУ разом з особами у військовій формі роблять спробу захоплення будинку священника, в якому перебувають малоліття. діти", — пишуть на сайті прихильники московської церкви.

Раніше "Телеграф" писав, що одного із захисників УПЦ МП архімандрита Підлубняка звинуватили у розбещенні семінаристів. Керівник хору мало не довів до самогубства одного з семінаристів, фактично змусивши його до содомії.