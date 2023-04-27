Парад заборон: в Україні УПЦ МП вигнали одразу з трьох регіонів

Хвиля заборон УПЦ продовжується

Містами України прокотилася і триває хвиля заборон УПЦ МП. Лише сьогодні, 27 квітня, діяльність цієї церкви заборонили одразу у трьох регіонах нашої країни.

"Телеграф" розповідає, звідки сьогодні, а звідки ще раніше вирішили вигнати УПЦ.

Житомирська область

Як повідомляє "Укрінформ", посилаючись на рішення ЖОВА, облрада заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату в області.

"Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок з Російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування на території Житомирської області", — йдеться у рішенні.

Чернівці

Відповідне рішення також було ухвалено і в Чернівцях, де нещодавно єпископ УПЦ МП отримав по обличчю від військового. Цю церкву позбавили права користування 22 земельними ділянками у громаді. "За" проголосували 28 депутатів.

Бровари

27 квітня Броварська міська рада на Київщині ухвалила рішення про припинення договорів постійного користування земельними ділянками для церков УПЦ МП. Йдеться про 4 земельні ділянки, на яких розташовано 5 храмів.

У лютому 2022 року ПЦУ належало лише 4 храми у Броварській громаді, що складається з Броварів та сіл Требухів і Княжичі. Ще 11 парафій мали підпорядкування УПЦ МП. За рік все суттєво змінилося: в УПЦ МП залишилося лише 5 храмів, а громади ПЦУ володіють уже 10-ма.

Де останнім часом позбавлялися УПЦ МП

Суми

26 квітня УПЦ МП була повністю заборонена у Сумах. Ініціаторами розгляду питання стали фракції "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина" та "Сила і честь". З 43 депутатів у залі засідання були присутні 31, з них 25 проголосували "за", а ще 6 утрималися. За даними відкритих джерел, всього в Сумській області знаходиться 351 церква, яка належить УПЦ МП.

Волинь

11 квітня в облраді відбулося голосування, під час якого одноголосно було підтримано заборону на діяльність УПЦ МП. Загалом за проект рішення проголосували 54 депутати. Чиновники також підтримали текст звернення до вірян УПЦ МП із закликом розірвати будь-які зв’язки з Російською православною церквою. Загалом на Волині зареєстровано 523 релігійні громади УПЦ МП. Торік після початку повномасштабної війни 49 парафій перейшли до ПЦУ.

Хмельницька область

4 квітня депутати Хмельницької облради заявили про заборону діяльності УПЦ МП в області. Для цього було проведено позачергове засідання сесії.

Також існують регіони, де ще раніше вигнали цю релігійну організацію. З їхнім списком ви можете ознайомитись у нашому матеріалі під назвою "Історичний момент. Які громади українських православних вже відмовилися від УПЦ МП".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які шанси виселити УПЦ МП ще з однієї святині.