Скандал з єпископом УПЦ МП, який отримав по обличчю, триває: у справу втрутилася поліція

Єпископ сам звернувся до поліції

Гучна історія з бійкою військового з єпископом УПЦ МП, який матом послав першого, отримала продовження. У справу втрутилися правоохоронці.

Про це повідомляє GordonUA.

Поліцією було порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Представник поліції Чернівецької області Кароліна Маришева повідомила, що єпископ сам звернувся до поліції із заявою про побої.

Нагадаємо, що інцидент стався у Чернівцях. Фігурантами справи є одіозний єпископ Микита з Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП), підозрюваний у розбещенні неповнолітніх і військовий з позивним Viking.

На відео, яке поширилося по мережі, можна побачити, як чоловік високого зросту виходить з машини і, здавалося, майже відразу б’є єпископа Микиту в обличчя. Потім кричить на двох хлопців, які кинулися захищати священика. Далі починається бійка, внаслідок чого священик падає на бруківку.

Проте, як розповів військовий у коментарі "Телеграфу", історія починалася так: спочатку Viking нібито побачив, як священик переходить дорогу із двома хлопцями у неналежному для пішохідного переходу місці. Потім зробив зауваження. На це група людей відреагувала хамством. Після чого почався конфлікт. Воїн переконує, що нікого не бив, просто відмахувався від газового балончика, який розпорошили йому в обличчя.

У свою чергу, у Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ (МП) не кажуть, із чого почався конфлікт.

Заявили, що "вчора о 22 годині біля Чернівецького єпархіального управління невідомий зловмисник побив єпископа Івано-Франківського Микиту та неповнолітнього сина воїна ЗСУ, чий брат і батько зараз перебувають на передовій".

Раніше ми писали, що окрім єпископа Микити з "хлопчиком у трусиках", СБУ під час перевірки Чернівецько-Буковинської єпархії виявила матеріали, що підтверджують зв’язок місцевих священиків з росії. У церкві не відреагували на скандал із Микитою, а підвищили його до сану єпископа.