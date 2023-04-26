Ще один обласний центр України офіційно позбувся УПЦ МП

Йдеться про земельні ділянки під 12 церквами.

В Україні триває хвиля заборон діяльності УПЦ Московського патріархату і за Волинською областю діяльність організації була повністю заборонена в Сумах.

Як інформує "Суспільне", відповідне рішення було ухвалено у середу, 26 квітня, під час засідання міської ради.

Ініціаторами розгляду питання стали фракції "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина" та "Сила та Честь".

З 43 депутатів у залі засідання були присутні 31, з них 25 проголосували "за", а ще 6 утрималися.

Варто зазначити, що відповідний проєкт було зареєстровано ще 14 квітня, а йшлося про користування земельними ділянками під 12 церквами на території міста.

За даними відкритих джерел, всього в Сумській області знаходиться 351 церква, яка належить УПЦ МП.

Як повідомлялося раніше, на початку квітня Львівська міська рада ухвалила рішення заборонити УПЦ МП на території міста. За день до цього громада головного храму Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала на користь переходу до Православної церкви України.