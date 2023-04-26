"А хіба є така держава - Україна?": водій УПЦ в Лаврі ошелешив журналістів заявою (відео)

Чоловік вважає, що України не існує офіційно, бо її кордони десь не зареєстровані

Прихильники УПЦ МП продовжують вражати цинічними висловлюваннями. До прикладу, своїми словами нещодавно ошелешили мережу жінки у Почаївській лаврі. Вони заявили, що путін — це їхній правитель.

Нині ж журналісти "5-го каналу" натрапили на працівника УПЦ в Києво-Печерській лаврі, який взагалі переконаний, що України — не існує. Чоловіка звати Андрій. За його словами, він є працівником чоловічого монастиря. Усе почалося з того, що журналістка запитала у нього "Чий Крим?". Той дав однозначну відповідь: "Російський. Київської русі". Коли жінка уточнила: "Не український, тобто?", Андрій ошелешев заявою:

"А хіба є така держава, як Україна? Воно взагалі зареєстроване в світовому ось цьому, кордони там?", — заявив чоловік. Далі він почав переконувати журналістку, що Україна не має зареєстрованих кордонів.

Коли журналістка запитала, що він думає щодо України, чоловік заявив, що "війну почав не путін, а "ж*ди"". Потім запитав, "Що вас дивує?". Дівчина поставила уточнювальні запитання: "Тобто Україну бомбить не путін?". Працівник Лаври промовчав, потім резюмував, що "Це війна, на війні гинуть люди".

За словами знімальної групи, слова працівника Лаври Андрія їх обурили, тож вони звернулися до правоохоронців із питанням, чи підпадають такі слова під статті про розпалювання релігійної ворожнечі, виправдання російської агресії та невизнання територіальної цілісності України. Заяву правоохоронці прийняли та вирушили на пошуки чоловіка.

У коментарях люди вражені висловлюваннями чоловіка. Дивуються, звідки ця інформація про кордони та зазначають, що "ніде такої маячні ще не чули".

Нагадаємо, що прихильники УПЦ МП досі перебувають у Києво-Печерській лаврі, попри наказ суду покинути монастир. Також днями суд заборонив прихожанам так званого Московського патріархату перешкоджати роботі комісії від Мінкульту.

Також УПЦ МП вирішили виселити із Почаївської лаври, що на Тернопільщині. Процес повернення майна храму державі уже розпочався.