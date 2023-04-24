У Чернівецькій області підпалили храм УПЦ МП (фото, відео)

На Чернівецькій області вночі підпалили храм УПЦ МП

У ніч на 24 квітня у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області було здійснено підпал храму УПЦ МП і церковної крамниці.

Як йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції, палія вдалося затримати.

"Цієї ночі спалили один із найкрасивіших храмів Вижницького району, храм Іова Почаївського в селі Мілієве, що на Буковині. Підпалили храм – професійно, без шансів на порятунок", — пишуть на сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ у Facebook.

У поліції уточнили, що у підпалі храму підозрюється 34-річний мешканець села Іспас. Поліцейські вже розслідують деталі інциденту.

Відносно підозрюваного розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення чи пошкодження майна) ККУ.

Про постраждалих внаслідок інциденту не повідомляється.

Раніше "Телеграф" писав, що у Львові в ніч проти 14 квітня невідомі підпалили двері у церкві Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви районі Сихів.