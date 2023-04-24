В Черновицкой области подожгли храм УПЦ МП (фото, видео)

В Черновицкой области ночью подожгли храм УПЦ МП

В ночь на 24 апреля в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области был совершен поджог храма УПЦ МП и церковной лавки.

Как говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, поджигателя удалось задержать.

"Этой ночью сожгли один из самых красивых храмов Вижницкого района, храм Иова Почаевского в селе Милиево, что на Буковине. Подожгли храм – профессионально, без шансов на спасение", — пишут на странице Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в Facebook.

В полиции уточнили, что в поджоге храма подозревается 34-летний житель села Испас. Полицейские уже проводят расследование.

В отношении подозреваемого начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове в ночь на 14 апреля неизвестные подожгли дверь в церкви Рождества Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви в районе Сихов.