Неизвестные подожгли греко-католическую церковь во Львове: ее посещал даже Папа Римский (фото)
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Неизвестные подожгли церковь УГКЦ во Львове
Во Львове в ночь на 14 апреля неизвестные подожгли дверь в церкви Рождества Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), которая расположена в районе Сихов.
Об инциденте на своей странице в Facebook написал директор департамента гуманитарной политики Львовского городского совета Евгений Бойко.
По его информации, злоумышленники подожгли две боковые двери церкви.
"Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Пожарная служба сработала вовремя. Правоохранители начали расследование", — написал чиновник.
Также он опубликовал фотографии последствий поджога.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове построили в 1995-2000 годах на месте старой часовни. Летом 2001 года здесь лично побывал Папа Римский Иоанн Павел II.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в преддверии Пасхи во Львове всего за несколько дней завершили историю московского патриархата, полностью избавившись от него. В том числе, город избавили от скандального самостроя УПЦ МП, снеся незаконное сооружение.