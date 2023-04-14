Неизвестные подожгли греко-католическую церковь во Львове: ее посещал даже Папа Римский (фото)

Неизвестные подожгли церковь УГКЦ во Львове

Во Львове в ночь на 14 апреля неизвестные подожгли дверь в церкви Рождества Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), которая расположена в районе Сихов.

Об инциденте на своей странице в Facebook написал директор департамента гуманитарной политики Львовского городского совета Евгений Бойко.

По его информации, злоумышленники подожгли две боковые двери церкви.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ находится просп. Червоной Калины, 70.

"Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Пожарная служба сработала вовремя. Правоохранители начали расследование", — написал чиновник.

Также он опубликовал фотографии последствий поджога.

Неизвестные подожгли церковь УГКЦ во Львове

Неизвестные подожгли церковь УГКЦ во Львове

Неизвестные подожгли церковь УГКЦ во Львове

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове построили в 1995-2000 годах на месте старой часовни. Летом 2001 года здесь лично побывал Папа Римский Иоанн Павел II.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в преддверии Пасхи во Львове всего за несколько дней завершили историю московского патриархата, полностью избавившись от него. В том числе, город избавили от скандального самостроя УПЦ МП, снеся незаконное сооружение.