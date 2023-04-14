Невідомі підпалили греко-католицьку церкву у Львові: її відвідував навіть Папа Римський (фото)
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Невідомі підпалили церкву УГКЦ у Львові
У Львові в ніч проти 14 квітня невідомі підпалили двері у церкві Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви (УГКЦ), яка розташована в районі Сихів.
Про інцидент на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Євген Бойко.
За його інформацією, зловмисники підпалили двоє бічних дверей церкви.
"Площа пожежі склала 4 квадратні метри. Пожежна служба спрацювала вчасно. Правоохоронці розпочали розслідування", — написав чиновник.
Також він опублікував фотографії наслідків підпалу.
Церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові збудували у 1995-2000 роках на місці старої каплиці. Влітку 2001 року тут особисто побував Папа Римський Іван Павло ІІ.
Раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні Великодня у Львові всього за кілька днів завершили історію московського патріархату, повністю позбувшись його. У тому числі місто позбавили скандального самобуду УПЦ МП, знісши незаконну споруду.