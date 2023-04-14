Невідомі підпалили греко-католицьку церкву у Львові: її відвідував навіть Папа Римський (фото)

Невідомі підпалили церкву УГКЦ у Львові

У Львові в ніч проти 14 квітня невідомі підпалили двері у церкві Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви (УГКЦ), яка розташована в районі Сихів.

Про інцидент на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Євген Бойко.

За його інформацією, зловмисники підпалили двоє бічних дверей церкви.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ знаходиться просп. Червоної Калини, 70.

"Площа пожежі склала 4 квадратні метри. Пожежна служба спрацювала вчасно. Правоохоронці розпочали розслідування", — написав чиновник.

Також він опублікував фотографії наслідків підпалу.

Невідомі підпалили церкву УГКЦ у Львові

Невідомі підпалили церкву УГКЦ у Львові

Невідомі підпалили церкву УГКЦ у Львові

Церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові збудували у 1995-2000 роках на місці старої каплиці. Влітку 2001 року тут особисто побував Папа Римський Іван Павло ІІ.

Раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні Великодня у Львові всього за кілька днів завершили історію московського патріархату, повністю позбувшись його. У тому числі місто позбавили скандального самобуду УПЦ МП, знісши незаконну споруду.