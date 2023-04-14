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Невідомі підпалили греко-католицьку церкву у Львові: її відвідував навіть Папа Римський (фото)

Автор
Максим Яценко
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Загорання сталося у ніч на 14 квітня Новина оновлена 14 квітня 2023, 08:44
Загорання сталося у ніч на 14 квітня. Фото Колаж "Телеграфу"

Невідомі підпалили церкву УГКЦ у Львові

У Львові в ніч проти 14 квітня невідомі підпалили двері у церкві Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви (УГКЦ), яка розташована в районі Сихів.

Про інцидент на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Євген Бойко.

За його інформацією, зловмисники підпалили двоє бічних дверей церкви.

Невідомі підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ у Львові.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ знаходиться просп. Червоної Калини, 70.

"Площа пожежі склала 4 квадратні метри. Пожежна служба спрацювала вчасно. Правоохоронці розпочали розслідування", — написав чиновник.

Також він опублікував фотографії наслідків підпалу.

Невідомі підпалили церкву УГКЦ у Львові
Невідомі підпалили церкву УГКЦ у Львові
Невідомі підпалили церкву УГКЦ у Львові
Невідомі підпалили церкву УГКЦ у Львові
Невідомі підпалили церкву УГКЦ у Львові
Невідомі підпалили церкву УГКЦ у Львові

Церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові збудували у 1995-2000 роках на місці старої каплиці. Влітку 2001 року тут особисто побував Папа Римський Іван Павло ІІ.

Раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні Великодня у Львові всього за кілька днів завершили історію московського патріархату, повністю позбувшись його. У тому числі місто позбавили скандального самобуду УПЦ МП, знісши незаконну споруду.

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#Львів #Церква #Підпалив