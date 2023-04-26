"А разве есть такое государство – Украина?": водитель УПЦ в Лавре ошарашил журналистов заявлением (видео)

Мужчина считает, что Украины не существует официально, потому что ее границы где-то не зарегистрированы

Приверженцы УПЦ МП продолжают поражать циничными высказываниями. Например, своими словами недавно ошеломили сеть женщины в Почаевской лавре. Они заявили, что путин — это их правитель.

Сейчас журналисты "5-го канала" наткнулись на работника УПЦ в Киево-Печерской лавре, который вообще убежден, что Украины — не существует. Мужчину зовут Андрей. По его словам, он является работником мужского монастыря. Все началось с того, что журналистка спросила его "Чей Крым?". Тот дал однозначный ответ: "Русский. Киевской Руси". Когда женщина уточнила: "Не украинский, то есть?", Андрей ошарашил заявлением:

"А разве есть такое государство - Украина? Оно вообще зарегистрировано в мировом вот этом, границы там?", – заявил мужчина. Далее он начал убеждать журналистку, что у Украины нет зарегистрированных границ.

Когда журналистка спросила, что он думает относительно Украины, мужчина заявил, что "войну начал не путин, а ж*ды". Затем спросил, "Что вас удивляет?". Девушка задала уточняющие вопросы: "То есть Украину бомбит не путин?". Работник Лавры промолчал, затем резюмировал, что "Это война, на войне гибнут люди".

По словам съемочной группы, слова работника Лавры Андрея их возмутили, поэтому они обратились к правоохранителям с вопросом, подпадают ли такие слова под статьи о разжигании религиозной вражды, оправдании российской агрессии и непризнании территориальной целостности Украины. Заявление правоохранители приняли и отправились на поиски мужчины.

В комментариях люди поражены высказываниями мужчины. Удивляются, откуда эта информация о границах и отмечают, что "нигде такого бреда еще не слышали".

Напомним, что сторонники УПЦ МП до сих пор находятся в Киево-Печерской лавре, несмотря на приказ суда покинуть монастырь. Также на днях суд запретил прихожанам так называемого Московского патриархата препятствовать работе комиссии от Минкульта.

Также УПЦ МП решили выселить из Почаевской лавры Тернопольской области. Процесс возврата имущества храма государству уже начался.