Сторонникам УЦП МП будет еще сложнее: суд принял новое решение по Киево-Печерской лавре

Министр Александ Ткаченко надеется на то, что в итоге государство вновь будет управлять заповедником "Киево-Печерская лавра"

До окончания судебного разбирательства Хозяйственный суд Киева запретил препятствовать работе комиссии Министерства культуры и информационной политики по приемке-передаче госимущества территории Киево-Печерской лавры.

Об этом сегодня, 25 апреля в эфире телемарафона сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Нам нужно вернуть всю государственную собственность, там много корпусов – более трех десятков. Процесс продолжается, сегодня комиссия продолжает работу. Из нового: мы имеем решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска, удовлетворено одно из наших требований о том, чтобы никто не препятствовал работе Министерства до вступления в законную силу решения суда, то есть рассмотрения основного иска заповедника", — сказал он.

По мнению Александра Ткаченко, отныне никаких эксцессов во время работы комиссии не будет.

Министр надеется на то, что в итоге государство вновь будет управлять заповедником "Киево-Печерская лавра". Относительно вопроса, что там должно размещаться в дальнейшем, будет необходима общественная дискуссия. Одной из идей является обустройство реабилитационного центра на территории Киево-Печерской лавры.

Тем временем в Почаевской лавре ситуация иная. Там сейчас только проводится проверка финансовой отчетности.

"Там такой проверки, как в Киеве (в Киево-Печерской лавре — Ред.), не происходит, потому что там продолжает действовать соответствующее соглашение. Есть проверка финансовой отчетности. В дальнейшем будем нарабатывать варианты работы в Почаеве", подчеркнул Ткаченко.

На территории Черниговского заповедника истек срок действия использования УПЦ МП нескольких храмов. Однако там "диалог с представителями прихода начался более цивилизованно".

"Также есть нюансы, связанные с их действиями в прошлом, но сейчас прорабатываем общую позицию, каким образом в ближайшее время мы вернем себе в управление исторические памятники Черниговского заповедника", — подытожил министр.

Отметим, что в апреле была Министерство культуры и информационной политико создало специальную комиссию, которая проверит использование УПЦ МП объектов Почаевской лавры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 апреля Киево-Печерская лавра получила нового руководителя. Соответствующий указ подписал Александр Ткаченко.