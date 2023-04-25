Прихильникам УЦП МП буде ще складніше: суд ухвалив нове рішення щодо Києво-Печерської лаври

Міністр Олександр Ткаченко сподівається на те, що в результаті держава знову управлятиме заповідником "Києво-Печерська лавра"

До закінчення судового розгляду Господарський суд Києва заборонив перешкоджати роботі комісії Міністерства культури та інформаційної політики щодо приймання-передачі держмайна території Києво-Печерської лаври.

Про це сьогодні, 25 квітня, в ефірі телемарафону повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Нам потрібно повернути всю державну власність, там багато корпусів – понад три десятки. Процес триває, сьогодні комісія продовжує роботу. З нового: ми маємо рішення Господарського суду Києва щодо забезпечення позову, задоволено одну з наших вимог про те, щоб ніхто не перешкоджав роботі Міністерства до набрання законної сили рішенням суду, тобто розглядом основного позову заповідника", — сказав він.

На думку Олександра Ткаченка, відтепер жодних ексцесів під час роботи комісії не буде.

Міністр сподівається на те, що в результаті держава знову управлятиме заповідником "Києво-Печерська лавра". Щодо питання, що там має розміщуватися надалі, буде потрібна громадська дискусія. Однією з ідей є облаштування реабілітаційного центру на території Києво-Печерської лаври.

Тим часом у Почаївській лаврі ситуація інша. Там зараз лише проводиться перевірка фінансової звітності.

"Там такої перевірки, як у Києві (у Києво-Печерській лаврі — Ред.), не відбувається, тому що там продовжує діяти відповідна угода. Є перевірка фінансової звітності. Надалі напрацьовуватимемо варіанти роботи в Почаєві", — наголосив Ткаченко.

На території Чернігівського заповідника закінчився термін дії використання УПЦ МП кількох храмів. Однак там "діалог із представниками парафії розпочався більш цивілізовано".

"Також є нюанси, пов’язані з їхніми діями у минулому, але зараз опрацьовуємо спільну позицію, яким чином найближчим часом ми повернемо собі в управління історичні пам’ятки Чернігівського заповідника", — підсумував міністр.

Зазначимо, що у квітні Міністерство культури та інформаційної політики створило спеціальну комісію, яка перевірить використання УПЦ МП об’єктів Почаївської лаври.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 квітня Києво-Печерська лавра отримала нового керівника. Відповідний указ підписав Олександр Ткаченко.