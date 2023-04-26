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Еще один областной центр Украины официально избавился от УПЦ МП

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Еще один областной центр Украины официально избавился от УПЦ МП

Речь идет о земельных участках под 12 церквями

В Украине продолжается волна запретов деятельности УПЦ Московского патриархата и вслед за Волынской областью деятельность организации была полностью запрещена в Сумах.

Как информирует "Суспільне", соответствующее решение было принято в среду, 26 апреля, во время заседания городского совета.

Инициаторами рассмотрения вопроса стали фракции "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина" и "Сила и Честь".

Из 43 депутатов в зале заседания присутствовал 31, из них 25 проголосовали "за", а еще 6 воздержались.

Стоит отметить, что соответствующий проект был зарегистрирован еще 14 апреля, а речь шла о пользовании земельными участками под 12 церквями на территории города.

Согласно данным из открытых источников, всего в Сумской области находится 351 церковь, которая принадлежит УПЦ МП.

Как сообщалось ранее, в начале апреля Львовский городской совет принял решение запретить УПЦ МП на территории города. За день до этого община главного храма Львовской епархии УПЦ МП проголосовала в пользу перехода в Православную церковь Украины.

Теги:
#Сумы #УПЦ МП