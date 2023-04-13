Украине хотят помешать избавиться от "русского мира": Епифаний предупредил о фейках о ПЦУ (видео)

Противники ПЦУ начали распространять фейки о церкви

Ни один украинский политик или партия не влияет на Православную церковь Украины и не может контролировать принимаемые ею решения.

Как рассказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в обращении к украинцам 13 апреля, в сегодняшние дни украинское православие освобождается от "русского мира".

"Благодаря поддержке подавляющего большинства украинского общества и решительным шагам нашего государства, такое освобождение успешно продолжается. Именно поэтому противники, по всей видимости, используют фальшивые аргументы и другие грязные средства, чтобы помешать этому", — сказал глава ПЦУ.

По словам Епифания, противники церкви пытаются распространить мнение о том, что она находится в заложниках внутренней политической борьбы или непосредственно участвует в ней, однако это не соответствует действительности.

Митрополит отметил, что по такой структуре годами функционировала УПЦ МП, в которой политики вроде Виктора Медведчука и Вадима Новинского могли решать свои вопросы через "менеджеров в рясах".

"Таким же способом в свое время пытались Киевский Патриархат преподносить как "церковь Кравчука" – якобы исключительно партийный политический проект, который работает только на имидж одного человека", — сказал он и добавил, что к ПЦУ таким же образом пытаются навязать имидж "церкви Петра Порошенко".

Епифаний подчеркнул, что ни Порошенко, ни другой политик или "региональный клан" не имеют влияния на ПЦУ и не могут принимать решения вместо нее.

Напомним, в последние недели ускорился процесс перехода церковных общин из УПЦ МП в ПЦУ, однако церквей Московского патриархата в Украине остается еще 8,5 тысячи.