Україні хочуть завадити позбутися "русского міра": Єпіфаній попередив про фейки щодо ПЦУ (відео)

Противники ПЦУ почали розповсюджувати фейки про церкву

Жоден український політик чи партія не впливає на Православну церкву України та не може контролювати прийняті нею рішення.

Як розповів предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній у зверненні до українців 13 квітня, сьогодні українське православ’я звільняється від "русского міра".

"Завдяки підтримці переважної більшості українського суспільства та рішучим крокам нашої держави таке звільнення успішно триває. Саме тому супротивники, як видно, використовують фальшиві аргументи та інші брудні засоби, щоби перешкодити цьому", — сказав глава ПЦУ.

За словами Єпіфанія, противники церкви намагаються поширити думку про те, що вона перебуває у заручниках внутрішньої політичної боротьби або безпосередньо бере участь у ній, проте це не відповідає дійсності.

Митрополит наголосив, що за такою структурою роками функціонувала УПЦ МП, у якій політики на кшталт Віктора Медведчука та Вадима Новинського могли вирішувати свої питання через "менеджерів у рясах".

"Таким самим способом свого часу намагалися Київський Патріархат подавати як "церква Кравчука" – нібито виключно партійний політичний проєкт, який працює тільки на імідж однієї людини", — сказав він і додав, що до ПЦУ так само намагаються нав’язати імідж "церкви Петра Порошенка".

Єпіфаній наголосив, що ні Порошенко, ні інший політик чи "регіональний клан" не мають впливу на ПЦУ і не можуть приймати рішення замість неї.

Нагадаємо, останніми тижнями прискорився процес переходу церковних громад з УПЦ МП до ПЦУ, проте церков Московського патріархату в Україні залишається ще 8,5 тисяч.