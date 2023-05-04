Украина на грани раскола: запрет УПЦ МП на местах раскрыл новую проблему. Как ее решить?

По мнению экспертов, предотвратить раскол страны на религиозной почве может соответствующий закон

Процесс ликвидации московского патриархата в Украине, которым с начала года активно стали заниматься центральные власти, поставлен на паузу. УПЦ МП продолжает пользоваться имуществом нижней Лавры и, судя по заявлениям своих клириков, выезжать никуда не собирается, а профильного закона, который запретил бы в Украине деятельность религиозных организаций с руководящим центром в стране-агрессоре, парламент до сих пор не принял.

Совсем по-другому разворачиваются события в регионах: местные облсоветы один за другим локально запрещают УПЦ МП и расторгают с церковниками многочисленные договоры аренды имущества. Но! География антимосковских решений местных властей — запад и центр страны. Депутаты востока и юга ничего подобного не делают. Таким образом, страна незаметно раскалывается на два лагеря по религиозному признаку. И это во время войны! Чем это может угрожать, исследовал "Телеграф".

Весенний "москвопад"

Одними из первых в Украине УПЦ МП запретили в Конотопе на Сумщине. Соответствующее распоряжение мэр Конотопа издал еще в мае прошлого года. Через несколько дней к запрету московского патриархата присоединились Бровары, а в конце апреля этого года местные власти Броваров сделали следующий шаг, лишив московский патриархат права пользования четырьмя земельными участками.

Осенью 2022 года к локальной ликвидации УПЦ МП присоединились Ивано-Франковск и Львовщина, а в апреле этого года начался настоящий "москвопад": облсоветы Винницкой, Хмельницкой, Волынской, Житомирской, Ровенской, Черновицкой областей и горсовет Тернополя не просто запретили московский патриарх, но еще и лишили УПЦ МП права пользования земельными участками, на которых в основном и расположены храмы МП.

Однако следует отметить, что, с юридической точки зрения, у местных властей нет полномочий локально ликвидировать какие-либо религиозные организации. Забирать назад земли общины – сколько угодно, а вот когда дело касается запрета, то здесь все сложнее.

Так, согласно Закону "О свободе совести и религиозных организациях" религиозная организация как юридическое лицо может прекратить свою деятельность (быть ликвидированной) либо по собственному желанию, либо по решению суда. Местный совет как орган, регистрирующий устав религиозной организации (прихода, монастыря), имеет право обратиться в суд, однако самого решения на сессии — недостаточно. Именно поэтому даже в общинах, где московский патриархат формально запрещен, фактически он продолжает действовать. Например, если зайти на сайт Бориспольской епархии, возглавляемой митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием (второй человек в УПЦ МП после Онуфрия), то можно убедиться, что дым от кадила московского патриархата на Киевщине не выветрился.

Но! Локальные запреты местных властей нельзя назвать уж совсем никчемными. Это политическая декларация.

"Это скорее политические акции, — объясняет "Телеграфу" религиовед Игорь Козловский. — Психологически это можно понять: люди таким образом показывают, что они борются с внутренними врагами, что они видят их. Политически также понятно: у местных депутатов есть избиратели".

Вместе с тем, если проанализировать географию запретов, можно увидеть определенный раскол внутри страны.

Например, Одесский областной совет не смог внести в повестку дня вопрос запрета УПЦ МП, а городской совет все-таки внес, однако голосов депутатов не хватило. В Днепре появилась соответствующая петиция авторства активистов, но местные власти никаких решений не принимали. Похожая ситуация и в Харькове: местные депутаты от "ЕС" зарегистрировали проект решения, но до сессионного зала он не дошел.

"Можно запретить, забрать храмы, но нам важны люди. А люди будут считать себя обиженными", - говорит религиовед Игорь Козловский

Почему так происходит

Как основную причину можно определить тот факт, что на последних местных выборах в 2020 году восточные и южные регионы избрали в свои местные советы многочисленную армию представителей ликвидированной ОПЗЖ (более 4 тысяч мандатов в советах разного уровня). И хотя после 24 февраля ОПЗЖ формально исчезла, реально ее депутаты никуда не делись. Создав новые депутатские объединения с безгранично патриотическими названиями типа "Восстановление Украины", как в Харьковском облсовете, или "Наш дом Украина", как в Одесском. Поэтому ожидать, что бывшие политические солдаты Медведчука вдруг проголосуют за запрет московского патриархата в Украине, было бы наивно.

Да и не бывает предложения без спроса, ведь экс-ОПЗЖ тоже ориентируются на своего избирателя.

"Эти тенденции существовали и перед широкомасштабным вторжением. Есть регионы, где доминировала УПЦ МП, и местные органы власти ориентировались на эту церковь, поддерживали ее. 30 лет восточные и южные регионы были воспитаны в традициях УПЦ МП. Всем этим людям, в том числе и государственным служащим, внушались мнения, что нет другой истинной церкви, кроме московского патриархата. Как думаете, можно ли это так быстро изменить, даже за год полномасштабной войны? Конечно, нет, ведь нужно время," — добавляет доктор философских наук Людмила Филипович, комментируя ситуацию "Телеграфу".

Чем в перспективе может угрожать стране такая пестрая позиция разных регионов? По мнению публициста Виталия Портникова, это путь к существованию двух политических наций.

"У нас будет часть страны, где превалирует УГКЦ (западные области и частично Закарпатье), получим территорию, где будет превалировать ПЦУ (центральные области), и будут регионы восточные и южные, где будет превалировать УПЦ МП. Она будет, конечно, открещиваться от того, что относится к московскому патриархату, но по сути будет продолжать ту же традицию на украинских землях, и если взять опыт прошлого в Европе, то это путь к существованию двух политических наций, ведь религиозное сознание и обряды, как правило, являются важным конструктом существования политических наций. Таким образом мина, которая была заложена под основы украинской государственности еще во времена Януковича и была абсолютно выдуманной опасностью, станет реальной. Она будет базироваться уже не на политических, а на религиозно-обрядовых началах. И это опасно для будущего существования нашего государства", – объясняет Портников "Телеграфу".

Более того, раскол может быть даже не сугубо географическим, ведь в тех регионах, где УПЦ МП запрещена, все равно остаются ее верующие.

"Можно запретить, забрать храмы, но нам важны люди. А люди таким образом будут считать себя обиженными. И тогда будет возникать дополнительное напряжение на западе, мы реально можем создать пятую колонну — ведь обиженный человек уже не совсем адекватно оценивает ситуацию", – добавляет Игорь Козловский.

Как избежать раскола

По мнению экспертов, предотвратить раскол страны на религиозной теме должен соответствующий закон. Когда не отдельные облсоветы, не имея полномочий, принимают каждое свое решение, а есть четкая государственная позиция.

"Не могут областные советы или местные ОТГ заменить собой государство, — утверждает профессор кафедры богословия и религиоведения УГУ им. Драгоманова Юрий Черноморец в комментарии "Телеграфу". — Необходимо принимать законопроект Кабмина о запрете какой-либо связи с Москвой или с другим религиозным центром в стране-агрессоре. Соответственно, все, кто сохраняет такую связь, не имеют права на публичную религиозную деятельность в Украине".

"Причем это не означает, что УПЦ МП не будет в нашей религиозной жизни и правовом поле. Просто это будет организация, не имеющая связи с РПЦ, и, что самое главное, она не будет считаться канонической церковью, — добавляет Портников. – Другой путь – игнорировать опасность. Совершать какие-то точечные действия как, например, невозможность пользования Киево-Печерской лаврой, которая, кстати, в практической плоскости ни к чему реальному не привела. И тогда будут происходить другие процессы: каждый будет пытаться тянуть одеяло на себя. В тех регионах, где сильна позиция национал-демократических сил и ПЦУ, будут происходить действия, которые действительно считаются неправовыми с общенациональной точки зрения, но они будут значительно сокращать возможности УПЦ МП. Даже если она будет выигрывать суды, она будет терять паству, земли, храмы. Ее влияние будет уменьшаться. А в некоторых регионах оно будет сохраняться или даже увеличиваться. В этих регионах областные советы скажут: "А почему мы должны нарушать закон? Мы ждем решения из Киева и будем его выполнять, когда оно будет".

На самом же деле у парламента есть соответствующий законопроект, и даже не один. Самый перспективный из них — это действительно законопроект правительства № 8371. Суть его очень проста: деятельность религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в государстве-агрессоре, в Украине запрещена. Точка!

Одномоментно от влияния РПЦ закон, конечно, не вылечит, ведь даже если его примут, нужно будет еще доказывать в судах, что УПЦ МП руководят из Москвы, потому что сами клирики этой церкви такие утверждения решительно отвергают.

"Невозможно запретить ту или иную конфессию. Та же УПЦ МП не является юридическим лицом. Юридические лица — 12 тысяч религиозных организаций: общины, монастыри, духовные учебные заведения и т. д. И нужно будет принимать решения по каждому лицу и через суд", — объясняет Козловский.

Однако профильный закон позволит регионам не тянуть одеяло на себя, преследуя политические мотивы, а действовать в общей государственной парадигме.

"И это будут уже не отдельные политические декларации и политически мотивированные решения в регионах", — резюмирует Черноморец.

Законопроект № 8371 еще в феврале получил одобрительную резолюцию парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, однако до сих пор не дошел до сессионного зала. Так почему же?

"Законопроект действительно единогласно поддержан комитетом, но в зал его правящая коалиция не выносит. Почему? Сложно сказать, но они говорят между собой, что не хватит голосов на такие проекты, ведь у них в самой фракции (речь о "Слуге народа". — Ред.) очень много людей, связанных с российской церковью, и они не хотят плохо выглядеть", — говорит "Телеграфу" о своем видении причин член комитета Николай Княжицкий (партия "Европейская солидарность").

Депутаты из монобольшинства такие обвинения отвергают.

"Я лично буду голосовать за любой законопроект, запрещающий московскую церковь в Украине. Но нужно найти понимание на согласительном совете, чтобы вынести законопроект в зал на голосование", — пояснила "Телеграфу" другой член комитета, депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая.