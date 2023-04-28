"Слава росії, слава вагнерівцям": послушник із храму УПЦ МП вихваляв "руський мир" та путіна (фото)

Зловмисник поширював наративи російської пропаганди у заборонених в Україні соцмережах

СБУ продовжує викривати посібників "руського миру" серед представників УПЦ (МП). На цей раз силовики вирахували послушника Почаївської Успенської лаври УПЦ (МП), який публічно виправдовував війну в Україні.

Подробиці поділилися у прес-службі СБУ. Відомо, що 48-річний представник московського патріархату мав профіль у заборонених російських соцмережах, де активно постив проросійські та пропагандистські публікації.

Водночас зловмисник вихваляв володимира путіна та інше військово-політичне керівництво росії. Також він негативно висловлювався на адресу українських захисників та всіляко дискредитував ЗСУ.

СБУ зібрали достатньо доказів та повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

️ ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Найближчим часом послушнику Почаївської Успенської лаври буде обрано запобіжний захід.

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