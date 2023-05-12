Перший вирок митрополиту УПЦ МП: провину визнав повністю

Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила

Співробітники Служби безпеки України продовжують займатися заходами щодо УПЦ МП. Сьогодні, 12 травня, за матеріалами СБУ в Україні вперше ухвалили вирок високопоставленому клірику УПЦ (МП). Він сам визнав, що винний у злочинах.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Винним є ексуправитель Кіровоградської єпархії митрополит Іосаф. Він та секретар цієї установи повністю визнали провину у злочинах, які їм інкримінувала Служба безпеки України. Таким чином, суд і самі фігуранти повністю підтвердили доказову базу, яку зібрали співробітники СБУ.

"Їх засуджено за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки, а також заборонив на 1 рік займати посади керівників релігійних управлінь та єпархій.", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що фігуранти публічно вихваляли захоплення частини території України та "роздували" міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь країни-агресора. За даними розслідування, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував підривну діяльність проти нашої держави.

"Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема АР Крим. Вказівки з москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території рф. До злочинної діяльності єпископ залучив секретаря єпархії". – повідомляє СБУ.

За їх дорученням у церквах релігійної громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора. У цих книгах російські "автори" ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.

Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість проросійських друкованих матеріалів та документи із доказами листування з московськими "кураторами".

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