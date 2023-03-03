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Зливав росіянам важливі дані: настоятель храму УПЦ МП поплатився за допомогу окупантам (фото)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
На Сумщині затримано настоятеля храму УПЦ МП Новина оновлена 03 березня 2023, 16:11
На Сумщині затримано настоятеля храму УПЦ МП. Фото СБУ

Російському агенту було повідомлено про підозру

Співробітники Служби безпеки України продовжують займатися відомими в Україні УПЦ МП і цього разу їм вдалося затримати настоятеля храму, який збирав розвіддані про оборону Сумської області та передавав їх ФСБ

Російським агентом виявився настоятель одного із храмів УПЦ (МП) у Шосткинському районі Сумської області. Викрити його діяльність правоохоронцям вдалося у контрдиверсійних заходах на Сумщині. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Наголошується, що настоятель збирав інформацію про дислокацію сил оборони на території регіону. Такі вказівки йому давали у країні-агресорі. Насамперед зловмисник намагався виявити місця базування командних пунктів та складів з артилерійським озброєнням ЗСУ. Для того, щоб це зробити, він об’їжджав прикордонну місцевість і приховано фотографував та знімав на відео українські об’єкти.

Ця інформація була необхідна російським окупантам для завдання прицільних масованих ракетних ударів по регіону. Ще одна мета – здійснення диверсійних вилазок.

Також настоятель приховано збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців. Його вдалося затримати на спробі передачі агресору закритих відомостей про посадових осіб місцевих військових адміністрацій.

У ході слідства було встановлено, що російського агента завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Брянській області у вересні 2022 року. Він потрапив у поле зору російської спецслужби через свої прокремлівські погляди, які він неодноразово оприлюднив.

Настоятель використав для комунікації з агресором анонімні месенджери. Інформацію, яку йому вдалося зібрати, зрадник передавав у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів із прив’язкою до місцевості.

У ході обшуків у російського агента виявили мобільні телефони з доказами листування з ФСБ, а також проросійську літературу.

Настоятелю було повідомлено про підозру. Згідно з рішенням суду, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що співробітники СБУ вручили підозру метрополіту УПЦ МП, який тривалий час був наближеним до московського патріарха кирила.

Теги:
#СБУ #Сумська область #УПЦ МП #ФСБ #Настоятель