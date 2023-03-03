Сливал россиянам важные данные: настоятель храма УПЦ МП поплатился за помощь оккупантам (фото)

Российскому агенту было сообщено о подозрении

Сотрудники Службы безопасности Украины продолжаются заниматься небезызвестными в Украине УПЦ МП и на сей раз им удалось задержать настоятеля храма, который собирал разведданные об обороне Сумской области и передавал их ФСБ

Российским агентом оказался настоятель одного из храмов УПЦ (МП) в Шосткинском районе Сумской области. Разоблачить его деятельность правоохранителям удалось в контрдиверсионных мер на Сумщине. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что настоятель собирал информацию о дислокации сил обороны на территории региона. Такие указания ему давали в стране-агрессоре. В первую очередь, злоумышленник пытался выявить места базирования командных пунктов и составов с артиллерийским вооружением ВСУ. Для того чтобы это сделать, он объезжал пограничную местность и скрыто фотографировал и снимал на видео украинские объекты.

Данная информация была необходима российским оккупантам для нанесения прицельных массированных ракетных ударов по региону. Еще одна цель — осуществление диверсионных вылазок.

Также настоятель скрыто собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей. Его удалось задержать на попытке передачи агрессору закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций.

В ходе следствия было установлено, что российский агент был завербован кадровым сотрудником управления ФСБ по Брянской области в сентябре 2022 года. Он попал в поле зрения российской спецслужбы из-за своих прокремлевских взглядов, которые он неоднократно обнародовал.

Настоятель использовал для коммуникации с агрессором анонимные мессенджеры. Информацию, которую ему удалось собрать, предатель передавал в виде текстовых сообщений и медиафайлов с привязкой к местности.

В ходе обысков у российского агента обнаружили мобильные телефоны с доказательствами переписок с фсб, а также пророссийскую литературу.

Настоятелю было сообщено о подозрении. Согласно решению суда, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сотрудники СБУ вручили подозрение метрополиту УПЦ МП, который длительное время был приближенным к московскому патриарху кириллу.